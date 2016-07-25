​С национальным колоритом

Что же послужило причиной для открытия ныне успешного семейного бизнеса, начало которому было положено еще в 2004 году? Наверное, случай и обстоятельства, заставившие переосмыслить всю свою жизнь и принять меры, чтобы изменить ее к лучшему, говорят супруги Умирзак Дильдабеков и Захира Мырзахметова.

Это было тяжелое время, когда немало хороших специалистов в различных сферах остались не у дел, и найти достойную постоянную работу для многих казалось практически невозможным. Одни с головой погрузились в суету рыночной торговли, другие занялись тем, что умеют, но в домашних условиях. Так случилось и с профессио­нальной швеей Захирой Мырзахметовой, долгие годы проработавшей на Джамбулском городском комбинате бытового обслуживания и отмеченной за трудовые успехи многочисленными грамотами. Потеряв работу, она с тремя детьми переехала из областного центра в село Бесжылдык и занялась выращиванием овощей на продажу, а параллельно с этим стала брать частные заказы на пошив одежды.

Спустя время Захира познакомилась с воспитывающим девятерых детей Умирзаком Дильдабековым, у которого жизнь была не менее тяжелой. В девяностые вдовец, посвятивший 30 лет жизни кинофикации, пройдя путь от простого киномеханика до директора городской киносети, остался без любимой работы. Повстречав однажды Захиру, он понял – это судьба. Дело в том, что Умирзак долгое время вынашивал идею создать предприятие по изготовлению традиционного приданого казахской невесты. Оценив мастерство Захиры и взвесив все «за» и «против», он предложил ей взяться за дело.

Женщина, тщательно все обдумав, согласилась. Тем более что она не только хорошая швея, но и самобытная художница, талант­ливая вышивальщица. Так появился союз двух сердец, объединенных единой целью.

Шить стали на дому. Первый заказ поступил через два-три дня, после того как развесили объявления на заборах, столбах и автобусных остановках.

– Помнится, мы попросили аванс, поскольку оборотных средств у нас попросту не было, – рассказывает Умирзак Дильдабеков, выполняющий обязанности технолога и менеджера по продажам и рекламе. – Заказчик согласился, но с условием возврата денег, если ему не понравится наш комплект приданого. Мы купили необходимые материалы и принялись за дело. Понимали: все зависит от нас самих, поэтому приложили максимум усилий. Работу выполняли вручную, шили даже ночью, но заказ выполнили и качественно, и в срок. Покупатель остался доволен.

О дальнейшем развитии предприятия говорят цифры. Если за первый год деятельности оно изготовило продукцию на 45 тыс. тенге, то сегодня этот показатель достигает миллиона.

В настоящее время в ассортименте фирмы 13 видов выпускаемой продукции. В комплект традиционного приданого входят односпальные одеяла «көрпе»», двуспальное одеяло молодоженов «махаббат көрпе», двуспальный матрас «ет көрпе», «көрпеше» для гостей и подушки «бөстек». Также обязательной составляющей являются занавески невесты «шымылдық», две удлиненные двуспальные подушки для молодых «мойын жастық», подлокотники «қолтық жастық».

– Каждый предмет приданого имеет символическое значение, – поясняет З. Мырзахме­това. – К примеру, «шымылдық» служит напоминанием невесткам о правилах хорошего поведения в кругу семьи мужа и уважении к его родственникам.

К комплекту приданого прилагается традиционный деревянный сундук, который пока изготавливается у частного лица на заказ. В перспективе супруги планируют наладить собственное производство. Кроме того, шьют покрывала, пододеяльники, предметы убранства для колыбели в национальном стиле, дорожные сумки («қоржын»), а также «аяқ қап» для хранения женских украшений.

– В изготовлении приданого и других предметов быта кочевников важную роль играют материалы, – говорит руководительница фирмы. – В своей работе мы используем качественные ткани в основном турецкого и китайского производства: шелк, атлас, бархат и другие. Немаловажны цветовая гамма и орнаменты. Каждый цвет и узор имеют свое предназначение – привлекают богатство, гармонизируют с природой, служат оберегом…

Все это стараются сохранить в своих изделиях Умирзак Дильдабеков и Захира Мырзахметова, а также сноха Рамида Маханбетова, работающая дизайнером-швеей, и сын Батыр Максутбеков – оператор промышленного швейного станка, мастера предприятия «Жасау Мүлкі» – дизайнер-швея по пошиву «махаббат көрпе» Балхаш Казимова и швея Гульзар Жумабаева.

Вслед за успехом среди покупателей приш­ло признание в бизнес-среде. Супругов стали приглашать на форумы и семинары, причем не только научиться чему-либо новому, но и поделиться наработанным опытом. Предприятие стало лауреатом областного конкурса «Алтын сапа», было неоднократным победителем республиканских и региональных бизнес-конкурсов.

В настоящее время предприниматели работают над осуществлением своей давней мечты – построить торгово-промышленный комплекс, где разместятся цех по изготовлению традиционных казахских предметов обихода, ателье по пошиву свадебных кос­тюмов, вечерних нарядов и национальной одежды, бутик по их продаже и прокату, магазин традиционных сувенирных изделий, ювелирный и фотосалоны, а также просторный выставочный зал. Ждать осталось недолго. Сдача в эксплуатацию здания планируется до конца нынешнего года. С вводом центра в строй супруги намерены увеличить объемы производства как минимум вдвое. При этом до 20 человек расширится и штатная численность работников.

– Мы уверены, что наша продукция отвечает основному посылу «ЭКСПО-2017», – говорит У. Дильдабеков. – Ведь идея использования энергии ветра, солнца и воды далеко не новая. Она возникла тысячи лет назад, но была забыта. Сейчас вернулась в новом обличье, подкрепленная нынешними научными достижениями. Так же и наша продукция. Она соединяет в себе культуру наших предков и современные материалы и формы.