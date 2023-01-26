С неаполитанским акцентом

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Людмила Макаренко

Легендарного тенора с волшебным «медовым» голосом вспоминали в алматинском театре оперы и балета.

Султана Байсултанова не просто любили – его обожали, им восхищались, готовы были носить на руках. И все ради одного: чтобы он пел. В Театре оперы и балета им. Абая Султан Магомедович перепел едва ли не весь репертуар.

Выпускником Ленинградской консерватории он поступил в труппу еще в 1979 году и сразу стал получать ведущие и лучшие роли – и лирического, и драматического плана. В историю театра вписаны ярчайшие образы, созданные певцом: Ленский в «Евгении Онегине», Водемон в «Иоланте», Германн в «Пиковой даме», Альфред в «Травиате», Герцог в «Риголетто», Пинкертон в «Чио-Чио-сан», Манрико в «Трубадуре», Калаф в «Турандоте» и многие другие.

Его творческая, как, впрочем, и личная, биография выдалась на редкость впечатляющей: рожденный в семье депортированных в Казахстан, он оказался первым профессиональным оперным певцом чеченской национальности в СССР, а позже получил звание народного артиста РК и Чечено-Ингушской АССР. Отличился Султан Байсултанов и на педагогическом поприще, воспитав плеяду блестящих исполнителей. Руководитель оперной труппы любил работать с молодежью, от души делясь тайнами певческого мастерства.

У самого Байсултанова был восхитительный голос. Еще при жизни певца его с чем только ни сравнивали: «виолончельно-медовый тембр», «полетный голос», «тенор с неаполитанским звучанием»... На такие эпитеты мастер обычно реагировал снисходительно и с юмором, потому что при всех своих заслугах и настоящем почитании поклонников оставался человеком скромным, честным, добросердечным и невероятно трудоспособным.

Из шестидесяти пяти лет жизни больше сорока Султан Байсултанов отдал сцене ГАТОБ,­ он стал не просто ведущим артис­том, он был ее королем, гордос­тью театра, непревзойденным артистом и героем сердец сотен своих обожателей. Благодаря личному обаянию, актерскому дарованию, энтузиазму и страстности он влюб­лял в себя с первого взгляда и никогда уже не отпускал завороженных его талантом и харизмой зрителей.

Султан Байсултанов много гастролировал, его приглашали работать в лучшие оперы мира, но неизменно получали отказ – легенда ГАТОБ оставался верен родной сцене. А теперь театр верно хранит память о нем. Один из своих топовых репертуарных спектаклей – оперу Джакомо Пуччини «Флория Тоска» – коллектив посвятил памяти и 75-летию со дня рождения Султана Магомедовича. На сцену вышли Гульзат Даурбаева, Халид Нуралиев, Евгений Шагаров, Таир Тажи, Есенгельды Рза, Нургалым Аманбай – современный звездный состав КазНТОБ им. Абая, который учился у легендарного тенора лиризмом и страстностью проникать в сердца людей.

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