С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по исполнению поручений Главы государства, на котором рассмотрены меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, вопросы привлечения инвестиций и решения актуальных социальных проблем в регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 17,4%. Наибольший рост цен зафиксирован на лук, сахар, морковь, картофель, гречку, рожки, муку и капусту. При этом снизились цены на куриное яйцо.

В разрезе регионов наибольшее удорожание продуктов отмечается в Жетысуской и Жамбылской областях (19%), Алматы, Мангистауской и Улытауской областях (18,9%), а также в городах Нур-Султан и Шымкент (18,6%).

Премьер-министр подчеркнул, что слабая контрактация приводит к росту цен на лук и другие овощи. В частности, больше всего лук подорожал в Кызылординской области и Шымкенте.

Алихан Смаилов поручил активизировать работу по финансированию субъектов предпринимательства в рамках «оборотной схемы», обеспечить наполняемость запасов стабилизационных фондов и вести мониторинг розничной торговой надбавки.

Агентству по защите и развитию конкуренции поручено усилить контроль за ценовыми сговорами и антиконкурентными действиями оптовых поставщиков, Агентству по финансовому мониторингу – пресекать деятельность незаконных реализаторов сахара, в том числе через социальные сети и рекламные приложения, а также взять на контроль каналы поставок сахара.

«Министерству сельского хозяйства необходимо провести анализ обеспеченности первоочередными продуктами питания, определить необходимые объемы импорта и принять дополнительные меры по увеличению собственного производства», — поручил Алихан Смаилов.

В ходе рассмотрения второго вопроса повестки было отмечено, что Правительством принята новая Концепция инвестиционной политики РК, в рамках которой установлен обновленный индикатор по инвестициям в основной капитал – до 25,1% от ВВП к 2026 году.

При этом на сегодняшний день по некоторым регионам наблюдается недостижение целевых показателей. Так, по Шымкенту исполнение составляет всего 47,3%, по Туркестанской области – 49,1%, по Жамбылской области – 65,8%.

«Каждому региону необходимо принять исчерпывающие меры по достижению своих целевых индикаторов. Эту работу нужно держать на особом контроле», — подчеркнул Премьер-министр.

Также участники совещания обсудили вопросы недопущения задолженности по заработной плате в регионах, разрешения и профилактики трудовых споров, а также факторы роста тарифов в системе ЖКХ.

Глава Правительства поручил госорганам усилить аналитическую и прогнозную деятельность, обеспечить детальные и понятные для граждан разъяснения по имеющимся проблемным ситуациям, а также принимаемым государством мерам для их разрешения.

Министерству национальной экономики поручено держать на контроле изменения тарифов на коммунальные услуги, Министерству индустрии и инфраструктурного развития – обеспечить своевременные доставку и распределение угля в регионах, Министерству энергетики – принять меры по обеспечению внутреннего рынка ГСМ.