С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео

Постоянный клиент, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около 4 млн тенге в городе Караганде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

30 сентября около 12:00 в управление полиции Караганды поступило сообщение о разбое в одном из игровых клубов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудницы клуба рассказали, как один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев 3,9 млн тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Установлен подозреваемый – 34-летний мужчина, которые дал признательные показания. Оказалось, что горожанин проиграл большую сумму денег и решил восполнить свои финансовые потери. Он заранее купил игрушечный пистолет и совершил разбойное нападение на клуб.

Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Разбой». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.