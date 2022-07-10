С необычным оружием ограбили игровой клуб в Туркестане – видео

Полицейские в Туркестанской области задержали молодых людей, совершивших разбойное нападение на игровой клуб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области по горячим следам раскрыли разбойное нападение на одну из игротек в Туркестане.

«7 июля около 4:58 часов на пульт 102 обратилась кассир одного из игровых клубов, расположенных в областном центре. По словам потерпевшей молодой девушки, неизвестные лица в масках совершили разбойное нападение на игротеку. Двое мужчин в масках и с неустановленным оружием проникли в помещение и стали угрожать физической расправой в случае невыполнения требований. Затем молодые люди взломали кассовый ящик игротеки, забрали 350 тысяч тенге и скрылись. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 2 уголовной статьи «Разбой», – рассказал заместитель начальника ДП области полковник полиции Курманбек Сахов.

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа, которая провела обход близлежащих территорий, опросила возможных очевидцев, тщательно изучила камеры видеонаблюдения.

В результате всесторонних оперативно-розыскных мероприятий в течение двух дней стражи порядка установили и задержали в качестве подозреваемых двух жителей областного центра.

«В ходе расследования молодые люди признались в совершении преступления и пояснили, что потратили похищенные деньги на собственные нужды.

Кроме того, выяснилось, что один из подозреваемых заранее приобрел игрушечный пистолет на одном из городских рынков. А после совершения разбойного нападения выкинул его в туалет. Игрушечный пистолет изъят в качестве вещественного доказательства», – добавил Сахов.

В настоящее время ведётся досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.