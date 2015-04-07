С новосельем, ветераны! Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Поздравив ветеранов с юбилеем Великой Победы, аким Алматинской области Амандык Баталов отметил, что каждый из них – символ доблести и героизма. В годы войны они грудью встали на защиту Родины от фашистов, а в мирное время самоотверженно трудились на благо республики. Нынешние и будущие поколения казахстанцев всегда должны помнить о славных подвигах земляков и склонять головы перед их героическим прошлым.

Пожелав аксакалам крепкого здоровья, глава региона заверил, что ни один ветеран не останется без внимания властей: всех обеспечат жильем, окажут помощь в решении социальных вопросов. В ответном слове Канай Сулейменов, Курмантай Бакбергенов, Михаил Приходько и другие фронтовики выразили благодарность руководству страны за внимание и заботу, пожелали казахстанцам мирного неба над головой, стабильности и процветания.