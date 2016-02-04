Расположен он в северо-восточной части города, где возводятся микрорайоны и все отчетливее вырисовываются контуры новой главной площади Уральска. Рядом находятся Дом торжественных событий, Центр культуры и искусств им. Кадыра Мырза Али. И хотя каждый объект возведен по индивидуальному и оригинальному проекту, все они выполнены в стиле архитектурного единства. Трехэтажный Дом дружбы впечатляет размерами и изяществом отделки. Приветствуя участников праздника, аким области Нурлан Ногаев отметил, что это новоселье является значимым событием. Теперь члены этнокультурных объединений под единым шаныраком получили возможность вносить еще больший вклад в укрепление мира, стабильности и согласия, объявленных в нашей стране главными ценностями.

Поздравляя западноказахстанцев, Ералы Тугжанов подчеркнул, что строи­тельство домов дружбы – это поручение Главы государства. Благодаря его мудрой и дальновидной политике гражданская нация казахстанцев состоялась. По итогам социального проса более 95% из них считают себя единым народом. Стабильность, взаимопонимание стали источниками сплоченности и созидательной силы. Уникальная модель нашей страны, признанной лабораторией дружбы, вызывает интерес во всем мире. Единому народу сопутствует успех и по силам преодоление всех проблем. Что и демонстрирует Западно-Казахстанская область, где за минувший год объем инвестиций возрос на 28% и было трудоустроено свыше 1 800 человек.

О том, что люди всех этносов в Казахстане чувствуют себя дома, на родной земле, говорил в своем выступлении председатель центра русской культуры Сергей Погодин. С чувством преданности своему краю и родной стране они будут приходить в новый Дом общественного согласия, сокращенно – ДОС. А это слово не нуждается в переводе. Здесь же, на праздничной площади, прошла торжественная церемония запуска обратного отсчета времени до 25-летия Независимости. Этой знаменательной дате был посвящен старт акции «Караван милосердия». Представители предприятий и компаний региона отправились с подарками в малообеспеченные семьи. Они считают своим долгом поддерживать тех, кто нуждается в помощи. И это тоже проявление единства.

25-летию Независимости был посвящен молодежный флэшмоб. В небо взмыли 25 белых голубей, выпущенных ровесниками независимости. Символический ключ акиму области, председателю АНК ЗКО Нурлану Ногаеву вручила директор ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентина Михно. Этой компании, зарекомендовавшей себя отличным качеством работ, было доверено возведение Дома дружбы. В ходе строительства по предложению отделстроевцев некоторые детали проекта изменены с тем, чтобы объект стал более красивым и таким же долговечным, как сама дружба народа Казахстана.

Ералы Тугжанов и ветеран Великой Отечественной войны Хамза Сафин перерезали ленту. Тема укрепления стабильности и согласия продолжилась на заседании «круглого стола». Председатель совета старейшин АНК Рахметолла Суербаев рассказал о том, что аксакалы, умудренные опытом, учат молодежь строить отношения с окружающими с позиций доброжелательности. Член АНК ЗКО, шеф-редактор Уральской газеты «Инфорбиржа news» презентовал проект «Большая семья Приуралья». Это комплект сборников, на страницах которых представлены энтузиасты, пропагандирующие сохранение культуры, традиций и обрядов своего народа и одновременно следующие курсу ассамблеи.

Речь за «круглым столом» шла о том, что люди всех возрастов независимо от этнической принадлежности отчетливо понимают – только в условиях согласия и толерантности возможно преодоление кризисных трудностей, реализация реформ, предложенных Главой государства, и поступательное движение к более высоким стандартам жизни.

Ералы Тугжанов вручил активистам объединительной работы медали «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» и благодарственные письма. Как радушные хозяева встречали гостей руководители этнокультурных объединений. У каждого из них теперь есть свои комнаты, оформленные в национальном стиле. В Доме дружбы расположены также офис областного совета ветеранов, кабинеты для изучения языков, актовый, танцевальный и конференц-залы, студия звукозаписи.

Завершающим аккордом новоселья стал праздничный концерт. Когда звучали песни о дружбе и родном крае, артистам подпевал весь зал.