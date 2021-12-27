"С новым годым": праздничное поздравление рассмешило жителей Актау

Фотография новогодней инсталляции с ошибкой появилась в одном из местных пабликов Актау. В акимате города объяснили причину столь досадного инцидента, передает Kazpravda.kz
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На фото запечатлена новогодняя инсталляция с надписью «С новым 2022 годым». Пользователи соцсети оставили сотни комментариев под постом.
В горакимате в свою очередь принесли извинения горожанам за технические неполадки.
«Добрый день, уважаемые жители города. Поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем каждой семье счастья и благополучия!
По поводу данной ситуации разъясняем, что во время загрузки текста сотрудником компании была допущена ошибка, которая в течение нескольких минут была сразу же исправлена. Приносим извинения за технические неполадки и просим отнестись с пониманием», – обратились к жителям города в акимате.