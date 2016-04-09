​С новым логотипом

Полностью изменены графическое и цветовое решение, принцип подачи, а также шрифт. Решение о его смене совпало с годом 25-летия НОК РК.

Логотип представляет собой широкий круг голубого цвета. По его контуру расположена надпись, указывающая на принадлежность к Национальному олимпийскому комитету Республики Казахстан. Основным элементом нового символа стал парящий беркут, обрамляющий своими крыльями солнце в зените. Его высокий полет вкупе с олимпийскими кольцами символизирует настоящие и будущие достижения казахстанцев в мировом спорте.

Нижняя часть логотипа содержит орнамент қошқар мүйіз – фундамент национальной орнаменталистики. В контексте он выступает не только декоративным украшением, но и указанием на связь поколений и национальную идентичность. Представленный логотип уже прошел процесс утверждения в Международном олимпийском комитете.