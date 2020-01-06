С новым спектаклем!

Спектакль по пьесе «Тернистый путь» кокшетауского писателя и драматурга Жабала Ергалиева представлен в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Постановка, жанр которой определен как музыкально-пластическая драма, приемами театрального искусства рассказывает, какой долгий и сложный путь был пройден нашим народом от первых шагов Казахского ханства до современного независимого государства. Жабал Ергалиев выводит колоритные фигуры Керея и Жанибека, положивших начало объединению казахов. Их миролюбивая политика по отношению к соседям, выдающиеся организаторские способности и любовь к своему народу сыграли решающую роль.

Зрители тепло встретили премьерный показ, по достоинству оценив труд и творческие находки создателей: режиссера-постановщика Ольги Луцива, художника-постановщика Гульнары Канафиной, балетмейстера Дениса Юкало, ведущих артистов театра – Андрея Владимирова, Андрея Красноштанова, Стани­слава Тавгеня и других.

– Эта пьеса была написана мною в 2015 году к 550-летию создания Казахского ханства, – рассказал Жабал Ергалиев. – Впервые ее поставили в Таразе. Тогда на стадионе в присутствии 40 тысяч человек была возможность показать масштабные батальные сцены. Теперь с этой работой знакомится русскоязычная публика, и я признателен труппе Акмолинского областного русского драмтеатра за этот спектакль. Для каждого драматурга премьера – всегда большой праздник, и я надеюсь, мои чувства разделили сегодня и зрители.