​С ножом за пазухой

Поздним вечером поступил вызов о том, что в одном из домов происходит конфликт. Прибыв по указанному адресу, полицейский встретил 27-летнего пьяного хозяина дома с кухонным ножом в руке. Требования полицейского убрать его мужчина проигнорировал. Напротив, он стал угрожающе им размахивать в сторону стража правопорядка. Мгновенно среагировав и применив приемы рукопашного боя, участковый инспектор отобрал нож у дебошира, но тот вдруг достал из-за пазухи второй нож и нанес резаную рану полицейскому.

Нарушителя участковый все-таки задержал, но самому пришлось обратиться за медицинской помощью. Состояние инспектора стабильное.

Дебошира же водворили в изолятор временного содержания и теперь ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.