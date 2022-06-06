С нынешней ценой никто не хочет добывать газ – глава QazaqGaz

Председатель правления АО "QazaqGaz" Санжар Жаркешов отметил, что низкие цены на газ демотивируют недропользователей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Недропользователи говорят: "Дай нам хорошую цену – будет газ в стране", - сказал Санжар Жаркешов в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Он перечислил ряд мер для решения проблемы.

«Среди стимулирующих мер: совместная работа по переработке газа, развитие новых газотранспортных мощностей, расширение категорий потребителей, которые готовы приобретать газ по рыночным ценам. К 2030 году в планах увеличить добычу на 15 млрд кубометров за счёт запуска новых проектов, а также за счёт переработки газа вместо сжигания и обратной закачки», - рассказал он.

Глава "QazaqGaz" констатировал, что запасов газа достаточно на более чем 100 лет.

«Но в стране не хватает газоперерабатывающих мощностей, технологические решения не соответствуют параметрам газа. На самом деле проблема не в ресурсах, а в переработке: превратить эти ресурсы в готовый товарный газ. Значит, проблема в ГПЗ", – заключил Жаркешов.