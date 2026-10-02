С огнем Прометея сравнил Токаев растущие возможности ИИ

Глава государства выступил на первом международном конкурсе фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта, Astana AI Film Festival, сообщает Kazpravda.kz

В своей речи Президент отметил эксклюзивность данного фестиваля.

– Astana AI Film Festival – это уникальный, не имеющий аналогов проект, в рамках которого свои творческие способности и таланты демонстрируют инициативные, образованные, новаторски мыслящие и созидательные граждане. Это своего рода состязание острых умов и смелых инициатив. Современная эпоха – это время знаний, науки и инноваций. Искусственный интеллект привносит фундаментальные изменения во все сферы мировой экономики. Одним словом, технологический прогресс приобрел поистине глобальный масштаб, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства назвал кинофестиваль Astana AI Film Festival наглядным свидетельством стремительного развития креативных индустрий в РК. По его словам, принимаются конкретные меры для формирования целостной экосистемы в данной сфере, а талантливым гражданам оказывается всесторонняя поддержка.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на необходимости ответственного применения искусственного интеллекта.

– Сегодня, когда технологии развиваются беспрецедентными темпами, многие политики, ученые и лидеры технологической отрасли выражают обеспокоенность растущими возможностями искусственного интеллекта и рисками его неконтролируемого использования. В то же время очевидно одно: эта тенденция необратима. Думаю, с этим никто не станет спорить. На протяжении всей истории человечества огонь Прометея рассматривался одновременно и как символ прогресса, и как источник разрушительной силы.

В этой связи можно привести пример ядерной энергетики. Поэтому мы должны уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и выработать общие правила игры для ответственного развития и применения искусственного интеллекта, чтобы обеспечить безопасное будущее для молодого поколения. Вместе с тем мы должны сделать все возможное, чтобы раскрыть огромный творческий потенциал технологий будущего. Именно в этом заключается главная идея фестиваля искусственного интеллекта в кино, – подчеркнул он.