​С огнем шутки плохи

Возгорание произошло в трех жилых домах таразских массивов «Кайнар» и «Кумшагал», а также в селе Сарыкемер Байзакского района. Во дворе последнего воспламенилось сено. Огонь охватил 2 тыс. тюков (40 тонн) на площади 70 кв. м. Пожарным удалось усмирить пламя только спустя 2 часа.

Наиболее крупный пожар произошел вчера в таразском оздоровительном центре «Гельберт», где очагом возгорания стало парильное помещение. Оттуда пламя перебросилось на крышу здания и охватило площадь 150 кв. м. О серьезности возникшей ситуации можно судить по количеству привлеченных сил и средств – 32 человека личного состава и 6 единиц спецтехники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС области. На тушение у огнеборцев ушло более полутора часа. Причина воспламенения и материальный ущерб устанавливаются.

По данным ДЧС области, в минувшем году на территории региона зарегистрировано 708 пожаров, при которых погибли 18 человек, такое же число жителей получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб составил 111 млн 307 тыс. тенге. Несмотря на частые случаи, все же, по статистике, количество пожаров по сравнению с 2015 годом сократилось на 3,2%, показатель материального ущерба снизился на 7,6%. Число пост­радавших уменьшилось на 18%, а вот количество погибших увеличилось на 63,6%. Рост возгораний наб­людается в Меркенском, Байзакском, Рыскуловском, Таласском, Жамбылском и Шуском районах.

Как сообщил начальник управления ДЧС Жамбылской области полковник гражданской защиты Есен Кетебаев, пожары происходят в основном из-за нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования (226 случаев) и неосторожного обращения населения с огнем (197 случаев). Пятую часть от общего числа составили возгорания, ставшие результатом детской шалости, а чуть более 10% – намеренные поджоги.

Причиной остальных случаев послужило нарушение правил пожарной безопас­ности при эксплуатации печного отопления. Большинство фактов приходится на жилой сектор и дачные массивы, где зарегистрировано 452 пожара.