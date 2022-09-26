Фото: Kazpravda.kz
Гаджеты
С октября WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone

WhatsApp выпустит в ближайшее время очередное обновление, после которого мессенджер перестанет работать на ряде Android- и iOS-смартфонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Популярный мессенджер обновит список поддерживаемых операционных систем.

Воспользоваться приложением с 24 октября не смогут владельцы iPhone с операционной системой iOS 10 и 11. Пользователям уже стали приходить сообщения с рекомендацией обновить устройство до версии iOS 12 и выше.

При этом популярные до сих пор смартфоны iPhone 5 и iPhone 5C не могут быть обновлены до iOS 12. Таким образом, к концу октября владельцы этих смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp.

iPhone 5 и 5C были представлены в 2012 и 2013 годах соответственно. Последней версией ОС, выпущенной Apple для этих смартфонов, стала iOS 10.3.

 

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