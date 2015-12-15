​С олимпийским настроем

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Максут ИРЖАНОВ

В рамках мероприятия состоя­лось также подписание меморандума о сотрудничестве между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и велокомандой Astana Pro Team.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов отметил, что наша команда уверенно занимает лидирующие позиции в мировом спортивном рейтинге и является одним из узнаваемых брендов Казахстана.

– Президент Казахстана поставил задачу – подготовить и провести выставку в Астане на самом высоком уровне. Для этого мы ведем большую работу по ее международному продвижению. Согласно меморандуму, логотип ЭКСПО-2017 будет размещен на майках велогонщиков из Astana Pro Team, – сказал он и вручил сертификат «Посол ЭКСПО-2017» лидерам команды Винченцо Нибали и Фабио Ару.

В свою очередь генеральный менеджер Astana Pro Team Александр Винокуров отметил, что пропагандировать ЭКСПО-2017 – очень ответственная задача. Идея выставки напрямую связана и с велоспортом, который относится к экологически чистому виду транспорта. Он также поблагодарил Ахметжана Есимова за популяризацию велосипедного спорта в Казахстане.

Вечером на велотреке «Сарыарка» состоялась официальная церемония награждения лучших спортсменов по итогам 2015 года, а также презентация пяти вело­команд – профессиональной Astana Pro Team, континентальных VINO 4-Ever и Astana City, трековой Track Team Astana и женской велодружины Astana Women’s Team, которым в 2016 году предстоит участвовать в престижных международных гонках и соревнованиях и зарабатывать лицензии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Специальным дипломом и статуэткой в различных номинациях были награждены лучшие спортсмены по видам велоспорта. Среди них Павел Воржев, Амелия Искакова, Валерия Тихова, Максим Налетов, Артем Захаров, Владимир Цой, Екатерина Юрайтис, Надежда Генелева, Олег Земляков, Динмухаммед Улысбаев, Наталия Сайфутдинова, Кирилл Казанцев и многие другие.

Лучшим регионом по развитию велосипедного спорта по праву признана Алматинская область. В номинации «За вклад в развитие велоспорта» отмечены ряд тренеров, руководителей спортивных ведомств и организаций, ветераны. Состоялась также презентация проекта государственно-частного партнерства в целях развития велоспорта.

Основную задачу, которая стоит перед велогонщиками страны в следующем году, определила олимпийская чемпионка, спортивный директор женской нацио­нальной команды по велоспорту на шоссе Зульфия Забирова. Самое главное, по ее мнению, заработать путевки в Рио-де-Жанейро. Как заявил государственный тренер страны по велоспорту Жетес Сулейменов, две лицензии у казахстанцев уже есть.

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