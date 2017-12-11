​С олимпийским упорством

Воля к победе

Аксакал отечественного спорта Жаксылык Ушкемпиров – яркий пример для подражания миллионам казахстанских мальчишек. О его восхождении на спортивный олимп написано немало газетных статей, сняты телепередачи, недавно вышел в свет документальный биографический фильм «Воля к победе».

Простой паренек из сельской глубинки, он пришел в профессиональный спорт совершенно случайно, в начале 70-х годов прошлого века, когда учился в Семипалатинском зооветеринарном институте. Чтобы сдать зачет по физкультуре, Жаксылык записался в секцию вольной борьбы, затем стал заниматься классической. И всего за несколько лет физически крепкий юноша из совхоза «Чапаев» Джамбульской области завоевал множество наград: становился чемпионом мира, призером чемпионата Европы, двукратным победителем первенства СССР. Но, конечно, главным трофеем палуана стала золотая медаль московской Олимпиады 1980 года.

– Борьба – сложный вид спорта, – рассказывает Жаксылык Амиралыевич. – Помимо физических данных, требуются особый характер, терпение и кропотливый труд. Я, к примеру, даже сознание терял на турнирах, но боролся до конца. Главное – стремление и упорство в достижении цели, работа над собой. Только так можно достичь успеха…

В мае нынешнего года в Алматы прошел ежегодный международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров на призы Жаксылыка Ушкемпирова. По оценкам спортивных функционеров, эти состязания весьма важны для развития отечественной борцовской школы. Именно на них тренеры замечают перспективных ребят – кандидатов в национальную сборную. Молодые палуаны получают необходимые навыки, стараются достичь высоких результатов, чтобы стать продолжателями дела опытных мастеров ковра Жаксылыка Ушкемпирова, Даулета Турлыханова, Юрия Мельниченко, Маулена Мамырова.

– Наша задача – сделать так, чтобы тысячи мальчишек пришли с улицы в спортивные залы, – говорит прославленный борец. – Мы не должны жалеть сил и средств на развитие массового спорта и пропаганду здорового образа жизни, к чему нас призывает и Глава государства Нурсултан Назарбаев.­ С каждым разом молодежный турнир поднимает планку выше, нынче в нем участвовало около 300 борцов из пяти государств. Вначале он был лишь районным первенством, а сегодня его уровень вырос до международного.

В общем, несмотря на то что еще в далеком 1982 году Жаксылык Ушкемпиров завершил спортивную карьеру, а затем и тренерскую работу, спорт был и остается любимым делом олимпийского чемпиона, которому он посвящает все свободное время.

В бизнесе, как в спорте

Впрочем, свободного времени у легенды казахстанского спорта не так уж и много. На протяжении многих лет он занимается животноводством, причем довольно успешно. В 1995 году начинающий фермер приехал в поселок Баканас (райцентр Балхашского района Алматинской области), где ему выделили небольшой земельный участок, на котором он стал разводить коз. Со временем увеличил поголовье, приобрел новые пастбищные угодья, и к 2000 году в распоряжении Ушкемпирова были уже 5 тыс. га.

Таким образом, знания, полученные в зооветеринарном институте, пригодились борцу-классику при налаживании крестьянского хозяйства. В 2007 году, достигнув хороших производственных объемов, аграрий перебазировал часть бизнеса в село Мынбаево Жамбылского района. Некогда процветающий поселок находился тогда в полном упадке: не было ни дорог, ни нормальной инфраструктуры.

Ушкемпиров взялся наводить порядок с присущим ему олимпийским упорством. За свой счет провел на селе электричество, газ, восстановил зернохранилище. Отремонтировал обветшалые здания сельского акимата и других учреждений, построил гараж, коровники, установил оборудование. Постоянную работу у него на ферме получили около 100 местных жителей.

В 2010 году, взяв кредит на сумму 320 млн тенге, фермер приобрел 500 племенных коров породы казахская белоголовая и еще 500 телок аулиекольской породы. А сегодня в крестьянском хозяйстве «Жаксылык» содержится более 5 тыс. голов КРС, 3 тыс. лошадей и почти тысяча овец. Имеются 35 тыс. га земли, за последние два года аграрии отправили на экспорт в Кыргызстан 100 тонн мяса, в Россию – 20 тонн.

– В нашей стране созданы благоприятные условия для подъема сельского хозяйства, – считает животновод. – Государство выделяет крестьянам субсидии на закупку племенного скота, сельхозтехники, семян и удобрений, компенсирует расходы на ГСМ, выдает льготные кредиты. Нам остается лишь сеять и пахать землю, выращивать на ней продукцию, улучшать генетический потенциал животных. Все это позволяет сельчанам получать доход и обеспечивать свои семьи.

По данным областного акимата, в текущем году сумма господдержки аграрного сектора составила 3,2 млрд тенге. Помощь оказана не только базовым отраслям, но и животноводству, развитию сельхозкооперации, производству мяса и молока. В результате поголовье КРС превысило 1 млн голов, в том числе доля племенных животных достигла 18,3%, и этот показатель с каждым годом растет.

В регионе действуют шесть крупных откормочных площадок на 19 тыс. голов, на базе трех из них – ТОО «ОтесБиоАзия», КХ «Жаксылык» и ТОО «Империя Фуд» – создаются три кооператива, в которые планируется объединить 67 крестьянских хозяйств.

Словом, ферма Ушкемпирова – одна из передовых в Жетысу, на нее равняются другие сельхозпредприятия и начинающие аграрии. К примеру, недавно в Карасайском районе глава крестьянского хозяйства «Жаксылык» провел мастер-класс для участников проекта «Бастау бизнес». Предприниматель рассказал о больших возможностях в аграрном секторе, посоветовав молодым людям изучать азы менеджмента и маркетинга.

– В бизнесе, как в спорте, нужны упорство и терпение, – убежден руководитель успешного проекта. – Чтобы стать первым в этой сфере, важно быть трудолюбивым, получать знания и уметь их применить на практике. К примеру, борьба – наш национальный вид спорта. Без состязаний по қазақ күресі не обходится ни один праздник. Точно так же животноводство – традиционное занятие казахов, передающееся из поколения в поколение. И хоть это довольно рискованный бизнес, как в целом все сельское хозяйство, мы должны сделать его прибыльным.

Вклад чемпиона

Сегодня общественность Алматинской области знает Жаксылыка Ушкемпирова не только как выдающегося спортсмена и бизнесмена, но и мецената. В том же селе Мынбаево он не только восстановил инфраструктуру, но и построил детскую спортивную школу. Сегодня это самое популярное место у сельской ребятни – около 200 мальчишек занимаются здесь самбо, дзюдо, боксом. На это дело предприниматель потратил 73 млн тенге. Два года назад на средства Ушкемпирова были возведены детский сад и общежитие, в котором справили новоселье 38 молодых семей.

Несмотря на свои 66 лет, Жаксылык Амиралыевич – из тех людей, кто постоянно занят. Его трудно «поймать» на месте – он находится либо в дороге, либо собирается в путь. Что неудивительно: ведь помимо сельскохозяйственных дел, Жаке ведет бурную общественную деятельность. Активист партии «Нур Отан», он признан одним из лучших депутатов мас­лихата Алматинской области. В прошлом году с учетом высокого авторитета среди аграриев и простых казахстанцев был избран заместителем председателя Комиссии по земельной реформе.

По словам члена бюро Международной федерации борьбы FILA Даулета Турлыханова, Жаксылык Ушкемпиров – яркий патриот своей страны и народа, заботливый семьянин, любящий отец и дедушка. Достигнув успеха в нелегком сельском бизнесе, он вносит весомый вклад в решение социальных проблем аула, а также в развитие детско-юношеских спортивных школ, на базе которых строится спорт высших достижений.

– Я с детства люблю кумыс, шубат, казы и другие блюда казахской кухни, – признается, завершая беседу, Жаксылык-ага. – В бытность спорт­сменом всегда удивлялся: откуда и кто привозит к нам на сборы и соревнования свежие мясо, кумыс!? А сейчас выполняю ту же роль, что тогда те неизвестные люди, – инкогнито снабжаю натуральными продуктами ребят-борцов. Когда вижу детей, занимающихся спортом, испытываю большую радость. Верю, что из них вырастут настоящие чемпионы!