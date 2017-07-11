С онкозаболеваниями в РК будет бороться искусственный интеллект от IBM
Жания Уранкаева
Министерство здравоохранения РК совместно с корпорацией IBM запустит проект по использованию искусственного интеллекта в сфере онкологии. Об этом в ходе заседания Правительства заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Совместно с компанией IBM планируется проведение пилотного проекта по использованию искусственного интеллекта в здравоохранении, в сфере онкологии. Система предоставляет рекомендации, основанные на анализе данных и научных статей, что позволяет определить наиболее оптимальные методы лечения для конкретного пациента. Сейчас ведется подготовка к запуску проекта осенью этого года", – рассказал Биртанов.
Ранее глава Минздрава сообщил, что в настоящее время по всему Казахстану в онлайн-режиме функционируют 22 информационные системы, предназначенные для сбора статистической информации и обеспечения финансирования отрасли здравоохранения.
В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил до ноября текущего года завершить процесс интеграции информационных систем по всей республике.
"Сейчас Президентом уделяется особое внимание компьютеризации. Это цель не только министерства и Правительства, должна проводиться совместная работа с регионами, акиматами, поэтому прошу завершить все инфраструктурные проектные работы до конца года", – сказал он.