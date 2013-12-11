С опережающим ростом

Я родился и вырос в отдаленном Райымбекском районе Жетысу, недалеко от площадки ГЭС, и безмерно благодарен Президенту Нурсултану Назарбаеву, ведь именно его решение о возобновлении брошенной некогда стройки сыграло поистине историческую роль. А сегодня станция вышла на полную производственную мощность и покрывает суточные пиковые нагрузки в южной энергосистеме страны. Уверен, благодаря индустриализации по всей республике вырастет еще немало современных производственных объектов!

Стахан БЕЛГОЖАЕВ, ветеран казахстанской гидроэнергетики, Алматинская область