​С опережением графика

Встреча с трудовым коллективом кондитерской фаб­рики «Рахат» стала первой в рабочем графике Гульмиры Исимбаевой, Артура Платонова, Зауреш Аманжоловой и Ольги Шишигиной. Это одно из крупных предприятий, где трудится около трех с половиной тысяч человек. Важно, считают депутаты, что за последние десять лет здесь не было сокращений штата, а в отпус­ке по уходу за детьми сегодня находятся сразу 400 молодых матерей.

– Мы встречаемся с населением, чтобы услышать пожелания и нужды людей, – сообщила З. Аманжолова. – Такая информация необходима нам, чтобы всемерно способствовать решению социальных вопросов в стране, чтобы из первых уст узнать о ходе реализации ряда программ.

Председатель правления АО «Рахат» Александр Зенков ознакомил гостей с новейшим производственным оборудованием. Сегодня ассортимент фабрики, история которой насчитывает свыше 70 лет, включает свыше 250 наименований. Кроме того, «Рахат» – единственный в Казахстане, освоивший выпуск продукции для страдающих диабетом. Это специальные шоколад, конфеты, печенья и вафли с пониженной калорийностью и заменой сахара на равноценное натуральное сырье.

Депутаты поблагодарили трудовой коллектив за качест­венную работу.

– Предприятие стабильно работает, сокращений мест нет, – отметила Г. Исимбаева. – А это означает стабильное поступление в бюджет.

Мажилисмены обратили внимание на то, что кондитерские изделия не являются предметом первой необхо­димости. Тем не менее высокий спрос на них сохраняется и ежедневно десятки тысяч тонн сладостей развозятся по Казах­стану. Без сомнения, это свидетельствует об экономическом и социальном благополучии казахстанцев.

В этот же день они посетили великолепный спортивный комплекс для Универсиады-2017 – «Ледовую арену» на 12 тыс. мест и Олимпийскую деревню. Рассказывая, как выполняет­ся поручение Президента страны по строительству этих важных для государства имиджевых объектов, руководитель Дирекции по подготовке и проведению 28-х зимних Всемирных студенческих игр Наиль Нуров напомнил, что комплекс «Ледовая арена» – это главное спортивное сооружение универсиады. Он построен в соответствии с мировыми требованиями, в том числе Международной федерации по хоккею с шайбой и Континентальной хоккейной лиги. Комплекс состоит из ледовой арены, тренировочного катка с физкультурно-оздоровительным комплексом и плавательного бассейна. Кроме того, компоновка арены позволит использовать ее как универсальную площадку для фигурного катания, хоккея с шайбой, бокса, баскетбола, волейбола, а также в качестве концертного зала. А это значит, что после завершения игр «Ледовая арена» превратится в центр для круглогодичных занятий спортом и развлекательных мероприятий.

Всего финансирование спортивного комплекса составило 44,3 млрд тенге. И хотя срок завершения строительства по договору в конце октября, объекты будут сданы раньше – к Дню Конституции. Строительно-монтажные работы уже выполнены более, чем на 90%. Осталось благоустройство территории и отделочные работы.

Ознакомившись с ходом строительства, которое успешно идет с опережением графика, депутаты убедились, что к Универсиа­де-2017 Алматы уже почти готов.