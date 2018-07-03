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​С опережением плана
Гуляим Тулешева

Кайрат Келимбетов отметил большой интерес к МФЦА со стороны финансовых компаний всего мира. В частности, если до конца года на ее площадке прогнозировалась регистрация порядка 100 компаний, то можно сказать, что половина плана уже выполнена: к 1 июля финрегулятором зарегистрировано 55 структур. А до конца 2018-го еще масса времени.

Большим направлением работы центра стала приватизация. По поручению Главы государства на платформе биржи МФЦА необходимо обеспечить первичное размещение акций 5 национальных компаний, которые являются частью фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

– В первую очередь мы ведем речь о приватизации таких компаний, как AirAstana, «Казахтелеком» и «Казатомпром», – сказал спикер.

По словам управляющего МФЦА, первоначально планировалось, что сентябрь-октябрь – это индикативный срок, когда акции первой из компаний будут размещены на бирже МФЦА. Впос­ледствии к ней присоединятся и остальные.

Директор по цифровым технологиям Асель Жанасова добавила, что по линии Fintech и IT сегодня более 10 компаний зарегистрировано в сфере новых платежных инструментов – из России, Таиланда, Англии, африканских стран, Швейцарии. Как правило, регистрируются они в регуляторной песочнице, отк­рытой в ноябре прошлого года.

Кроме того, на базе МФЦА соз­дано специальное подразделение – Экспат-центр, работа которого направлена на содействие международным инвесторам в части получения облегченного визового или налогового режимов относительно вопросов бытового обустройства.

– Порядка 250 виз в нынешнем году было выдано через Экс­пат-центр, в перспективе же мы сможем обслуживать не только участников МФЦА, но и всех инвесторов, которые будут регистрироваться в нашем городе, – сообщил Кайрат Келимбетов.

По его словам, таким инвесторам будет присваиваться статус «инвестиционных резидентов» Международного финансового центра «Астана».

Отвечая на вопросы журналис­тов, управляющий финцентром высказался о позиции Национального банка по криптовалютам, нап­равленной на ужесточение мер к их использованию в Казахстане. Как считает Кайрат Келимбетов, регулятор в лице Нацбанка «правильно делает».

– Появились новые финансовые инструменты – криптовалюты. Люди в них инвестируют. К сожалению, как всегда вокруг новых технологий появляется много злоумышленников или жуликов, которые обманным путем, мошенническим способом собирают деньги с населения или обещают невиданные доходы. Чем заканчиваются такие истории – всем известно. С этой точки зрения Нацбанк проводит определенную разъяснительную работу, – заметил Кайрат Келимбетов.

Зашла в связи с этим речь и о блокчейн.

– Мы все поддерживаем блокчейн, но сомневаемся в долго­срочном будущем криптовалюты. Наверное, сегодня большинство центральных банков и минис­терств финансов во всем мире высказываются в том же духе. Поэтому та часть, которая касается создания блокчейн, железобетонно будет поддерживаться МФЦА, – подчеркнул Кайрат Келимбетов.

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