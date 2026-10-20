С опорой на общие нравственные ценности

В этот день также состоялось первое заседание общественной группы «Бірлік», созданной при Халық Кеңесі. Площадка объединила представителей этнокультурных объединений из всех регионов страны, не представленных в составе конституционного органа.

Выступая перед участниками встречи, Ерлан Кошанов подчеркнул историческое значение Дня Республики и напомнил о роли 25 октября в становлении суверенного Казахстана.

– По инициативе Главы государства ­Касым-Жомарта Кемелевича Токаева День Рес­публики вновь обрел статус национального праздника. Это решение неразрывно связано с новым этапом развития нашей страны. Оно открыло путь к переосмыслению истоков суверенитета и более глубокому пониманию его ценности, – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Қазақстан Халық Кеңесі также остановился на достижениях страны за годы независимости, отметив укрепление международного авторитета Казахстана и результаты социально-экономических преобразований. По его словам, сегодня Казахстан признан средней державой, активно участвующей в решении глобальных вопросов.

За последние семь лет в экономику страны привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. ВВП на душу населения достиг 15 тыс. долларов. За этот период введено в эксплуатацию 118 млн кв. м жилья, построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автомобильных дорог. Открыто более 1 300 школ, 1 483 детских сада и 1 259 медицинских учреждений.

В 2024-м агентство Moody’s присвоило Казахстану самый высокий в его истории рейтинг с прогнозом «Стабильный», который был подтвержден в этом году.

Говоря о ценностных основах развития государства, Ерлан Кошанов обратил внимание на принцип Президента «Единство – в многообразии», который служит важным ориентиром в укреплении общественного согласия.

– Единство – это когда, оставаясь разными, мы уважаем историю друг друга и вместе чувствуем ответственность за будущее своей страны. И чтобы это единство только крепло, чтобы страна была еще более сплоченная, важно опираться на общие нравственные ценнос­ти, – подчеркнул он.

По словам председателя Халық Кеңесі, эти ценности созвучны инициативам Главы государства «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», основанным на уважении к закону, справедливости и ответственности за будущее страны.

Ерлан Кошанов особо подчеркнул вклад этнокультурных объединений в укрепление общественного доверия, сохранение межэтнического согласия и продвижение инициатив Президента. Созданная при Халық Кеңесі группа «Бірлік» позволит расширить это взаимодействие и активнее вовлекать представителей объединений в обсуждение общенациональных вопросов.

– С созданием Халық Кеңесі у вас появляется возможность активнее участвовать не только в вопросах межэтнического согласия, но и в решении обще­гражданских задач. Предлагать инициативы, поднимать вопросы, которые волнуют людей, участвовать в обсуждении решений, важных для всей страны. Именно для этого мы создаем группу «Бірлік», – сказал Ерлан Кошанов.

Работа группы будет сосредоточена на трех направлениях: участие этнокультурных объединений в решении общественно значимых вопросов с опорой на их опыт работы с населением; поддержка молодежных инициатив и вовлечение молодых людей в общественную жизнь; продвижение идей единства и согласия, в том числе через социальные сети и информационные проекты.

Отдельной частью встречи стало чествование граждан, внесших вклад в развитие страны. Ерлан Кошанов напомнил, что эта традиция имеет особое значение в преддверии Дня Республики.

– Глава государства вручил высокие государственные награды ряду казахстанцев, среди которых есть и наши коллеги. Некоторые из вас получили награды лично из рук Президента. От всего сердца поздравляю всех вас. Это высокая оценка вашего неустанного труда на благо страны, – отметил он.

От имени Президента Ерлан Кошанов вручил государственные награды ряду казахстанцев за активную гражданскую позицию и плодотворную работу в общест­венно-политической сфере.