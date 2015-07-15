Свежий выпуск С ориентиром на птицеводство Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Здесь будут действовать осушительный комплекс и зернохранилище, предприятие оснащено инновационным оборудованием российского и турецкого производства, позволяющим в том числе принимать одновременно зерно и масличные культуры. Емкость элеватора составляет 30 тыс. тонн, а мощность мельницы – 200 тонн муки в сутки.

В планах предприятия – освоение процесса переработки масличных культур, наладка выпуска комбикормов с ориентиром на развитие в области птицеводства. Уже приобретено и смонтировано оборудование, осенью комплекс примет первое зерно, при его запуске планируется создать 100 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет порядка 2 млрд тенге.



