​С ориентиром на результат

В рамках институциональных реформ в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции прошел республиканский семинар, посвященный теме государственного контроля как важного инструмента реализации стратегических целей развития страны.

Среди участников мероприятия были руководители структурных подразделений Администрации Президента, руководство Генеральной прокураторы, Счетного комитета по контролю за рес­публиканским бюджетом, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, ответственные секретари министерств, а также руководители аппаратов акиматов Астаны и Алматы, областей.

На семинаре рассматривались вопросы совершенствования контрольной практики в деятельности центральных и местных государственных органов, внедрения новых подходов к осуществлению контрольной деятельности и повышения качества выполнения стратегических задач.

Кроме того, обсуждались механизмы проектного подхода как инструмента повышения эффективности реализации стратегических и программных документов – Стратегии «Казахстан-2050», Плана нации «100 конкретных шагов», Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В ходе дискуссии состоял­ся также обмен опытом с российскими коллегами. В работе семинара принял участие Константин Чуйченко, помощник Президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления Президента РФ.

По итогам семинара были выработаны практические рекомендации, направленные на повышения эффективности деятельности государственных органов РК по реализации программных документов развития страны.