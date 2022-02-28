С особым вниманием

Ряду медицинских организаций Кызылординской области присвоено звание, престижное на международном уровне, –

Ваву-friendly hospitals («Доброжелательная к ребенку больница»).

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова встретилась с председателем попечительского совета общественного фонда «BalaJan» и совета директоров научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК Зауреш Аманжоловой, президентом Союза медицинских работников общественного фонда «BalaJan» Эльнарой Курмангалие­вой и членом общественного фонда «BalaJan», олимпийской чемпионкой по легкой атлетике Ольгой Шишигиной.

Общественный фонд «BalaJan» является некоммерческой, неправительственной организацией, занимающейся реализацией программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья матери и ребенка.

В ходе встречи была обсуждена работа по охране здоровья матери и ребенка в приаральском регионе. Гульшара Абдыкаликова подчеркнула важность совместной работы, заметив, что вопросам материнства и детства в Кызылординской области, как и во всем Казахстане, уделяется особое внимание.

В регионе принята программа «Защита, поддержка и стимулирование практики грудного вскармливания», предложенная Всемирной организацией здравоохранения. Как раз по данной прог­рамме медицинские организации Кызылординской области прошли сертификацию, ресертификацию на республиканском уровне и получили международное звание Ваву-friendly hospitals («Доброжелательная к ребенку больница»).

Также пять лечебно-профилактических организаций области были объявлены в числе лучших в номинации «Золотая доска» – это областной центр материнства и детства, многопрофильная областная детская больница, Аральская и Казалинская межрайонные больницы и городская поликлиника № 3.

Отметим, что основная цель программы «Защита, поддержка и стимулирование практики грудного вскармливания» – снижение заболеваемости и смерт­ности новорожденных путем увеличения доли грудного вскармливания до 95%. Представители общественного фонда «BalaJan» отметили, что в Кызылординской области ведется активная работа в этом направлении, и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. А в продолжение программы «Защита, поддержка и стимулирование практики грудного вскармливания» сотрудники общественного фонда «BalaJan» проведут в регионе семинары на темы «Важность грудного вскарм­ливания» и «Безопасные роды».