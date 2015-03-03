С особым вниманием Свежий выпуск 1010 Олег РЯБЧЕНКО

В конце февраля в Астане прошел первый ежегодный строительный форум BI Group «Интеграция и парт­нерство», который стал эффективной бизнес-площадкой для поиска новых клиентов и партнеров, развития существующих коммерческих отношений, увеличения объемов и расширения геогра­фии продаж. В нем приняли участие порядка тысячи представителей подрядных организаций, партнеров и поставщиков. В числе главных целей форума было обсуждение с казахстанскими и иностранными поставщиками status-quo сотрудничества, доступное объяснение того, как работают тендерные схемы BI Group, а также представление доктрины компании в сфере безопасности строительства.

В своем выступлении глава BI Group Айдын Рахимбаев объявил: компания вошла в рейтинг тoп-250 авторитетного международного журнала Engineering News-Record, заняв 189-ю позицию в списке крупнейших строительных организаций из 35 стран мира. Это безусловное признание успехов. Вместе с тем попадание в рейтинг позволит компании проводить активную экспансию на внешних рынках. Учитывая острое соперничество международных строительных корпораций, залогом успеха здесь является внедрение передовых практик управления, в частности активное привлечение малого и среднего бизнеса, способного эффективно работать на порученных ему участках работы в рамках масштабных проектов.

– У нас есть стратегическая задача – больше отдавать подрядов, больше подтягивать партнеров, подрядчиков, субподрядчиков. Это мировая практика, – подчеркнул Айдын Рахимбаев.

В качестве примера он привел одну из японских строительных компаний, чей опыт перенимает BI Group.

– У компании с оборотом в 10 миллиардов долларов лишь 7 тысяч сотрудников. Выработка на каждого сотрудника – 1,5 миллиона долларов, потому что на каждом объекте работают всего 20–30 человек, остальные работы выполняют подрядные организации. Сегодня своими силами мы закрываем в районе 50% объема работ, вторая половина выполняется нашими подрядчиками, именно это помогло нам достичь очень высоких результатов. Наша задача – войти в топ-100 мировых строительных компаний. Надеюсь, все присутствующие нас поддержат, – добавил глава BI Group.

Основной вектор ясен: компания, в структуре которой два холдинга (development и construction) и 12 дивизионов, намерена активнее привлекать подрядные организации. Возникает вопрос: почему же стоит поступать именно так? Все просто. Небольшие компании более гибки, ориентированы на конкретные виды работ, быстро приспосабливаются к новым условиям. Небольшую компанию легче заменить в случае каких-либо проблем с исполнением поставленного задания. При отборе подрядчиков и поставщиков BI Group проводит открытый и транспарентный тендер, победителем которого становится подрядчик, предложивший наименьшую цену и наибольшее качество. По словам председателя правления BI Group Construction Бауыржана Исабаева, компания открыта для сотрудничества как для проверенных временем партнеров, так и для новых перспективных предприятий.

– Этот форум организован перед началом строительного сезона. Мы «прозрачны» и открыты, у нас большие планы, поэтому мы надеемся на наших партнеров. Готовы выслушать, какие существуют проблемы. Многие горящие вопросы взаимодействия были озвучены на форуме. И это хорошо, потому что, к сожалению, иногда они до руководства не доходят, остаются на уровне исполнителей. Поэтому форум – это хорошая площадка для всей отрасли, – подчеркнул Бауыржан Исабаев.

Список всех необходимых для участия в коммерческих тендерах BI Group документов можно найти на официальном сайте компании. Холдинг интересуется целым рядом показателей потенциального подрядчика, в том числе сроками исполнения подряда, наличием собственной техники, финансовым положением компании, требуемыми процентами авансовых платежей. Победителей объявляется всегда два: если первый не успеет в срок подготовиться к реализации проекта, ему на замену подключится второй.

BI Group является одним из крупнейших покупателей строительных материалов в стране. К примеру, среди планируемых закупок компании в 2015 году – более 500 тыс. кубометров бетона, 46 тыс. тонн арматуры, 60 тыс. кубометров газоблока, 40 млн. литров ГСМ, 700 тыс. тонн щебня, 1,8 млн. шт. ЖБИ, 2 млн. кубометров песка, 200 тыс. кубометров раствора. При этом компания готова покупать эти материалы у казахстанских поставщиков, главное, чтобы был баланс цены и качества.

– Да, сегодня мы покупаем зарубежные стройматериалы, в том числе российские. Но мы готовы покупать и казахстанские. Главное, чтобы они были конкурентоспособны по сравнению с теми же российскими. Мы говорим подрядчикам и поставщикам: подтяните качество, и мы готовы покупать. Если они отреагируют, уравновесят соотношение цена – качество, все мы только выиграем, – подчеркивает Бауыржан Исабаев.

При этом в компании очень внимательно относятся к истории взаимо­отношений с поставщиками и подрядчиками. Существуют «белые списки» наиболее надежных партнеров и «черные списки» тех, с кем сотрудничество нежелательно. К примеру, ранее у BI Group насчитывалось 85 поставщиков бетона. В октябре прошлого года были проведены тендеры, и это число сократилось до 17 – остались наиболее надежные.

Также на форуме было отмечено, что в Казахстане меняется культура спроса в сторону недорогого жилья. Поэтому придется пойти на некоторое снижение маржи, что требует повышения эффективности труда, и компания надеется на понимание партнеров. Им предлагается разделить «пирог» BI Group в размере: 85,5 млрд. тенге – на стройматериалы, 72,1 млрд. тенге – на субподрядные работы и 15,2 млрд. тенге – на аренду техники. Однако над качеством товаров и услуг всем придется усердно поработать.

Планы у BI Group огромные. Это участие в возведении жилья и павильонов для международной выставки EXPO 2017, а также «Зеленого квартала», Назарбаев Интеллектуальных школ, сухого порта «Хоргос – Восточные ворота». Намерена компания принять участие и в реализации масштабной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

– Мы представлены в программе «Нұрлы жол». Холдинг BI Group Construction в прошлом году выполнил работы на 100 километрах автомобильных дорог, в 2015-м планируем уже на 151 километре, – подчеркнул на форуме Бауыржан Исабаев.

Кроме этого, в рамках форума BI Group пригласил своих подрядчиков на обучающие программы в Корпоративный университет. Как отметили на форуме представители застройщика, все компании, которые законтрактованы, имеют право обучения в университете BI Group по льготной цене. «Нам нужны сильные подрядчики, для того чтобы выполнять большие объемы качественно и в срок», – отметили они.