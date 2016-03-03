​С открытым сердцем «От двери к двери»

В составе делегации прибыли видные политические и общественные деятели: депутаты Мажилиса Парламента V созыва Куаныш Султанов, Серик Умбетов, Омархан Оксикбаев, Загипа Балиева, секретарь партии «Нур Отан» Заутбек Турисбеков, ветеран спорта Жаксылык Ушкемпиров, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева.

Программа визита началась с форума сторонников партии, прошедшего на центральном стадионе Талдыкоргана. Выступившие на нем член АНК Алматинской области Светлана Гаитова, предприниматель Даурен Талипов, врач-хирург Женис Ахметбеков и представители молодежи говорили об успехах и достижениях страны, прошедшей 25-летний путь независимости, выражали благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву за проводимую им политику мира, стабильности и созидания.

На встрече с работниками коммандитного товарищества «Хильниченко» партийцы отметили, что Алматинская область – ведущий аграрный регион, выпускающий более 16% сельхозпродукции всей страны. Как подчеркнули участники встречи, стабильное развитие таких предприятий возможно благодаря государственной поддержке, снижению налоговой и административной нагрузки.

Члены предвыборного штаба ознакомились также с работой дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ-15) РГП «Казахавтодор» на участке строящейся автомагистрали Алматы – Усть-Каменогорск близ Капшагая. Здесь речь зашла о своевременной реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Согласно масштабному проекту, в ближайшие годы в республике будет построено свыше 7 тыс. км качественных автодорог. Впрочем, высокое качество трассы гости ощутили уже на пути к объекту. Как рассказал начальник ДЭУ Амангазы Сейсенбаев, техническая база ежегодно обновляется, внедряются современные технологии.

Завершая рабочую поездку, в рамках акции «От двери к двери» члены агитационной группы посетили дома избирателей.