​С открытым сердцем «От двери к двери»

Свежий выпуск
710
Асет КАЛЫМОВ

В составе делегации прибыли видные политические и общественные деятели: депутаты Мажилиса Парламента V созыва Куаныш Султанов, Серик Умбетов, Омархан Оксикбаев, Загипа Балиева, секретарь партии «Нур Отан» Заутбек Турисбеков, ветеран спорта Жаксылык Ушкемпиров, ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаева.

Программа визита началась с форума сторонников партии, прошедшего на центральном стадионе Талдыкоргана. Выступившие на нем член АНК Алматинской области Светлана Гаитова, предприниматель Даурен Талипов, врач-хирург Женис Ахметбеков и представители молодежи говорили об успехах и достижениях страны, прошедшей 25-летний путь независимости, выражали благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву за проводимую им политику мира, стабильности и созидания.

На встрече с работниками коммандитного товарищества «Хильниченко» партийцы отметили, что Алматинская область – ведущий аграрный регион, выпускающий более 16% сельхозпродукции всей страны. Как подчеркнули участники встречи, стабильное развитие таких предприятий возможно благодаря государственной поддержке, снижению налоговой и административной нагрузки.

Члены предвыборного штаба ознакомились также с работой дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ-15) РГП «Казахавтодор» на участке строящейся автомагистрали Алматы – Усть-Каменогорск близ Капшагая. Здесь речь зашла о своевременной реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Согласно масштабному проекту, в ближайшие годы в республике будет построено свыше 7 тыс. км качественных автодорог. Впрочем, высокое качество трассы гости ощутили уже на пути к объекту. Как рассказал начальник ДЭУ Амангазы Сейсенбаев, техническая база ежегодно обновляется, внедряются современные технологии.

Завершая рабочую поездку, в рамках акции «От двери к двери» члены агитационной группы посетили дома избирателей. 

Популярное

Все
Заставлять или убеждать?
Миллион за выносливость
Вторая победа в сезоне
Судьбу свою кляня…
История в комиксах
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Гражданин Турции получил пять лет лишения свободы за смерть троих человек
Опасная пятиэтажка
С горящими лесами
Автобан почти готов?
Когда интересы совпадают
Эх, дороги...
Какие регионы Казахстана чаще всего посещают иностранные туристы
Соучаствующее управление
Мост в прошлое
Экзамен для командиров
Научная «вертикаль» сельского хозяйства
Оживает древняя культура
Вдохновляя людей, объединяя нации
Назначен заместитель управделами президента
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Сельский Айболит
Платежный переполох
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Поднять дорогу
И у судов бывает новоселье
Косметический «ремонт»
Ликвидирован наркоканал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]