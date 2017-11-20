​С переменным успехом

Второй игрок в казахстанском теннисном рейтинге Александр Недовесов завершил выступление на турнире Pune Challenger. На старте соревнований он обыг­рал хозяина корта Вишну Вардхана, затем индийского спортсмена Шриламбая Нараянасвами. А вот с испанцем Адриану Менендесом наш земляк справиться не смог – 3:6, 4:6.

Недолго погрустив о случившемся, Недовесов направился в другой индийский город – на турнир Bangalor Challenger с призовым фондом, вдвое превышаю­щим тот, что был выставлен в Пуне, – 100 тыс. долларов. Здесь Александр сразу включен в основную сетку, а вот двум другим нашим спортсменам ­пришлось играть квалификационные матчи. Алексей Кедрюк сквозь отборочное сито не прошел, а Тимур Хабибулин, освобожденный от первого круга квалификации, во втором нанес поражение Нитину Сингху (Индия) – 6:3, 6:4.

В соревнованиях, проходящих во Вьетнаме, наш молодой теннисист Григорий Ломакин после победы над украинцем Вадимом Урсу уступил узбеку Санжару Файзиеву – 3:6, 4:6.