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​С пером на ты
Максут Иржанов

Cвоеобразная школа журналистов создана Конгрессом молодежи Казах­стана совместно с корпоративным фондом Samruk-Kazyna Trust и нацелена на поддержку молодых кадров для СМИ. По словам и. о. заместителя исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Азамата Данияра, особенность проекта заключается в том, что он дает возможность обу­чаться профессии журналиста совершенно бесплатно. Занятия будут вести профессиональные медиатренеры Сандугаш Султан и Гульназ Ауданбаева.

– Мы уделяем большое внимание решениям, которые помогают улучшить жизнь казахстанцев в регионах, а потому проект по поддержке молодых журналистов в шести областях Казахстана чрезвычайно важен для нас, – сказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций офи­циальный представитель фонда Samruk-Kazyna Trust Лима Диас. – Ведущие медиатренеры Казахстана помогут начинающим журналистам улучшить навыки и получить новые знания.

Известная телеведущая, медиатренер Сандугаш Султан уверена, что молодые люди, желающие реализовать себя в сфере журналистики, уже с самого начала своего пути должны ориен­тироваться на уровень журналистов таких всемирно признанных телеканалов, как ВВС, CNN, чтобы создавать качественный контент.

В каждом из шести регионов с центрами в Актобе, Актау, Уральске, Павлодаре, Талдыкоргане и Шымкенте в проекте примут участие по 30 молодых журналистов. Это значит, что в ближайшем будущем 180 человек получат соот­ветствующие сертификаты и будут готовы к работе в медиасфере. Самые инициативные и талантливые могут начать карьеру на ведущих телеканалах страны.

Как сказала менеджер проекта Аида Сыздыкова, по итогам проекта «Жас Медиа» будет соз­дана база данных школы журналис­тов и любой работодатель при необходимости сможет подыскать по ней сотрудника. В случае успешного осуществления проекта школы журналистов будут практиковаться и в других регионах.

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