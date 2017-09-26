​С пером на ты

Cвоеобразная школа журналистов создана Конгрессом молодежи Казахстана совместно с корпоративным фондом Samruk-Kazyna Trust и нацелена на поддержку молодых кадров для СМИ. По словам и. о. заместителя исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Азамата Данияра, особенность проекта заключается в том, что он дает возможность обучаться профессии журналиста совершенно бесплатно. Занятия будут вести профессиональные медиатренеры Сандугаш Султан и Гульназ Ауданбаева.
– Мы уделяем большое внимание решениям, которые помогают улучшить жизнь казахстанцев в регионах, а потому проект по поддержке молодых журналистов в шести областях Казахстана чрезвычайно важен для нас, – сказала на брифинге в Службе центральных коммуникаций официальный представитель фонда Samruk-Kazyna Trust Лима Диас. – Ведущие медиатренеры Казахстана помогут начинающим журналистам улучшить навыки и получить новые знания.
Известная телеведущая, медиатренер Сандугаш Султан уверена, что молодые люди, желающие реализовать себя в сфере журналистики, уже с самого начала своего пути должны ориентироваться на уровень журналистов таких всемирно признанных телеканалов, как ВВС, CNN, чтобы создавать качественный контент.
В каждом из шести регионов с центрами в Актобе, Актау, Уральске, Павлодаре, Талдыкоргане и Шымкенте в проекте примут участие по 30 молодых журналистов. Это значит, что в ближайшем будущем 180 человек получат соответствующие сертификаты и будут готовы к работе в медиасфере. Самые инициативные и талантливые могут начать карьеру на ведущих телеканалах страны.
Как сказала менеджер проекта Аида Сыздыкова, по итогам проекта «Жас Медиа» будет создана база данных школы журналистов и любой работодатель при необходимости сможет подыскать по ней сотрудника. В случае успешного осуществления проекта школы журналистов будут практиковаться и в других регионах.