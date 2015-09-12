С песней к победе 604 Марина ПАРХОМЕНКО

Фото © Игорь Бургандинов

Победу этой семьи зрители ЦКЗ "Казахстан" поддержали бурными овациями. За более чем 60-летнюю совместную жизнь Орын-ата и Кундыз-апа с любовью вырастили 12 детей, 43 внуков и 41 правнука.



Про таких, как глава семейства Орын-ата, можно слагать стихи и снимать фильмы. Судите сами. Еще в 50-е годы он окончил музыкальное училище, получил звание заслуженного работника культуры, основал знаменитый ансамбль "Маңғыстау маржандары". Награжден орденом "Құрмет", почетный гражданин Мангистауской области, имеет почетное звание "Аға домбырашы". В 77 лет поступил в институт и получил дип­лом! Сейчас аксакалу 83 года, но до сих пор он активно работает – возглавляет народный оркестр поселка Жетыбай.



Пример с отца и матери берут дети и внуки. Они, по словам младшей дочери Кенжеш, трудятся в сфере культуры, педагогики. Среди них есть медики, строители, нефтяники, финансисты.



И все они – артисты от Бога. В этом пришлось убедиться сразу же по окончании торжества: под сводами дворца звучали в их исполнении всеми любимые казахские песни.



Девиз Кулсариевых – "Моя семья – мое богатство". И глава семейства считает, что секрет счастливой семьи заключается в том, чтобы всю жизнь рука об руку идти вместе в согласии и любви.



– Спасибо Президенту Нурсултану­ Назарбаеву за то, что он уделяет столько внимания семьям, – говорит Орын-ата. – Пусть в нашем государстве всегда будет мир, пусть казахстанцы трудятся с полной отдачей на благо родной земли.



После этих слов дружная семья Кулсариевых с песней двинулась к подаренному микроавтобусу казах­станского производства "Ивеко". Говорят, водить его будет Орын-ата, чему нисколько не удивляешься.



Счастья вам, Кулсариевы!