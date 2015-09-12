С песней к победе

604
Марина ПАРХОМЕНКО
Фото © Игорь Бургандинов
Победу этой семьи зрители ЦКЗ "Казахстан" поддержали бурными овациями. За более чем 60-летнюю совместную жизнь Орын-ата и Кундыз-апа с любовью вырастили 12 детей, 43 внуков и 41 правнука.

Про таких, как глава семейства Орын-ата, можно слагать стихи и снимать фильмы. Судите сами. Еще в 50-е годы он окончил музыкальное училище, получил звание заслуженного работника культуры, основал знаменитый ансамбль "Маңғыстау маржандары". Награжден орденом "Құрмет", почетный гражданин Мангистауской области, имеет почетное звание "Аға домбырашы". В 77 лет поступил в институт и получил дип­лом! Сейчас аксакалу 83 года, но до сих пор он активно работает – возглавляет народный оркестр поселка Жетыбай.

Пример с отца и матери берут дети и внуки. Они, по словам младшей дочери Кенжеш, трудятся в сфере культуры, педагогики. Среди них есть медики, строители, нефтяники, финансисты.

И все они – артисты от Бога. В этом пришлось убедиться сразу же по окончании торжества: под сводами дворца звучали в их исполнении всеми любимые казахские песни.

Девиз Кулсариевых – "Моя семья – мое богатство". И глава семейства считает, что секрет счастливой семьи заключается в том, чтобы всю жизнь рука об руку идти вместе в согласии и любви.

– Спасибо Президенту Нурсултану­ Назарбаеву за то, что он уделяет столько внимания семьям, – говорит Орын-ата. – Пусть в нашем государстве всегда будет мир, пусть казахстанцы трудятся с полной отдачей на благо родной земли.

После этих слов дружная семья Кулсариевых с песней двинулась к подаренному микроавтобусу казах­станского производства "Ивеко". Говорят, водить его будет Орын-ата, чему нисколько не удивляешься.

Счастья вам, Кулсариевы!

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Кушать подано!
Предупреждая паводок
Новый рекорд Александра Бублика
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Молодежь против наркорекламы
У ветерана вековой юбилей
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Стратегический ресурс
Отраслевая перезагрузка
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]