С песней по стране

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В «Қазақконцерт» рассказали о новых проектах и мероприятиях 62-го концертно-гастрольного сезона.

Директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баг­лановой Актоты Раимкулова рассказала на площадке Службы центральных коммуникаций о реализации проекта «Ел бірлігі  – Жаңа Қазақстан» для жителей новых областей. В целом деятельность очага культуры и искусства с более чем 60-летней историей началась в этом году иначе. У организации есть новые проекты, модернизирующие ее прежние гастроли.

– Коллектив «Қазақконцерт» утвердил план на 2022–2025 годы и приступил к предоставлению качественной культурной продукции, доступной для жителей малых городов. В рамках программы известные артисты и творческие коллективы организации недавно побывали в Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской областях, а в ближайшие дни посетят с концертами моногорода Туркестанской и Жамбылской областей, – отметила Актоты Раимкулова.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан», объявленного в Пос­лании Президента, намечены туры в новые областные цент­ры, моногорода и отдаленные районы областей Абай, Улытау и Жетысу. По словам Актоты Раимкуловой, основная цель этих проектов – обеспечение доступности культурных ценнос­тей для жителей этих регионов, поддержка местных коллективов и артистов, популяризация национальных ценностей и отечественного искусства.

В этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений Казахстана с 76 странами. В связи с этим «Қазақконцерт» запустил международный проект «Әлем саз». В рамках фестиваля выступят музыканты, танцоры, инструменталисты из разных стран. Вновь на сцену выйдет знаменитый ансамбль «Гүлдер», ставший брендом нашей страны. Его еще называли жемчужиной казахского искусства. Молодые и талантливые музыканты, танцоры прошли сложный профессиональный отбор и сейчас готовятся к декабрьской премьере.

Также озвучен ряд инициатив, приуроченных к Году детей. Среди них – инклюзивный проект для талантливой молодежи с особыми потребностями «Арман асулары», реализуемый совместно с местными властями и общественными фондами. Детская филармония презентует проекты летнего кино для маленьких детей. По данным ГКО «Қазақконцерт», за лето отечественные фильмы и анимационные произведения в Центральном концертном зале «Қазақстан» посмотрели более 25 тыс. детей.

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