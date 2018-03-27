​С песней по жизни

В Павлодарской области «Ару-ана» давно стал своеобразным национальным брендом. В репертуаре ансамбля есть песни на многих языках, в том числе обрядовые. А образовался он еще в 1998 году на базе регионального филиала Лиги женщин-мусульманок, худруком стал Назымбек Дукенбай. К тому времени само общественное объе­динение существовало уже 7 лет, его главным вдохновителем была ветеран-педагог Зара Кабдешевна Кожахметова. В год обретения независимости Казахстана два десятка женщин решили создать группу, главной задачей которой стало возрождение культурных традиций казахского народа.

Сначала это были встречи, участие в мероприятиях, посещение педагогических коллективов. Но постепенно Лига женщин-мусульманок расширялась: кроме ансамбля бабушек «Ару-ана» появились клубы «Асыл әжем», «Имандылық», «Меруерт», созданы молодежное объединение «Мөлдір», вокальная группа «Ақ әжелер», танцевальная группа «Жеңеше», молодежная группа «Назерке».

Апашки активно сотрудничают с музеями литературы и искусства имени Бухар-жырау, Майры Шамсутдиновой, историко-краеведческим музеем им. Г. Потанина, с учреждениями образования, детскими домами, домом-интернатом для инвалидов и престарелых. И основная форма такого сотрудничества – именно практический показ народных обрядов и обычаев, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Объединение имеет свои представительства в Экибастузе и Аксу, Актогайском, Баянаульском, Качирском, Майском, Иртышском, Лебяжинском и Щербактинском районах.

Эти активные бабушки научат петь народные песни и исполнять казахские танцы, печь баурсаки и готовить наурыз-коже. Кстати, по их инициативе в Павлодаре возрож­ден день кумыса, который вот уже 10 лет собирает в городском саду тысячи любителей этого напитка. Как сыграть свадьбу в соответствии с народными обычаями, как провес­ти церемонию түсау кесү, связанную с первыми шагами ребенка, как вести себя молодой супруге – у них можно найти ответы на все эти вопросы.

Активистки с большим энтузиазмом откликнулись на статью Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», поскольку всегда ратовали за сохранение своей культуры, собственного национального кода. Сейчас это объе­динение, входящее в региональную Ассамблею народа Казахстана, называется «Нұр ана әлемі», возглавляет его Бакытжамал Максилова. Она переняла эстафету у Зары Кабдешевны, при этом здесь никогда не было соперничества – никто не занимал ничьего места, лишь смена поколений, но не смена ориентиров.

И тем не менее именно Зара-апай, хотя ее уже нет с нами, остается примером для многих павлодарских женщин как хранительница семейного очага и народной муд­рости, как опытный педагог и активный организатор. Безусловно, и при жизни у нее было заслуженное признание и уважение: Зара Кабдешевна – отличник просвещения Казахской ССР, Заслуженный деятель культуры РК, ветеран труда, кавалер ордена «Парасат», обладательница золотой медали «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана и многих других наград.

И не случайно, что юбилей ансамб­ля «Ару-ана» отметили не только зажигательным концертом в городском Дворце культуры им. Естая. В этот день в Областном музее литературы и искусства им. Бухар-жырау состоялось открытие уголка Зары Кожахметовой, где можно увидеть ее фотографии и личные вещи. Состоя­лась и презентация книги «Ұлтын ұлықтаған асыл ана», авторами которой стали те, кому посчастливилось у нее учиться и работать с ней.