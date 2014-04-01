С песней по жизни

Этнокультурное объединение носит имя Тараса Шевченко, что символично. Кобзарь был первым народным послом Украины в Казахстане и породнил оба народа. «Костяк» украинского общества – это ансамбль «Смеричка». Родился коллектив в 1998 году, когда русский хор пригласили на празднование Дней культуры Мангыстауской области в Астану. В столице попросили спеть несколько песен на украинском языке, и несколько участниц хора согласились. Это был дебют. Сразу по приезде в Актау создали коллектив. Сначала участниц было пятеро, теперь это трио.
– Песни мы выбираем по душе, поем не только украинские, но и русские, и на казахском языке. Поем везде, куда нас приглашают, никому не отказываем, – рассказывает руководитель трио «Смеричка» Валентина Пономаренко. – Никакого музыкального образования у участниц коллектива нет. Зато слух у всех абсолютный. Участницы коллектива говорят, что любимые песни могут быть только у тех, кто не поет. Для тех же, кто исполняет их, все песни любимы и дороги. В репертуаре «Смерички» сейчас около 300 песен. Конечно, не все они исполняются на концертах. Какие-то поют в узком кругу этнокультурного объединения. Тогда им подпевают все. Тамара Валова, Людмила Кравченко и Валентина Пономаренко – настоящие звезды на городских концертах. Их исполнение всегда принимают на ура. Украинское этнокультурное объединение Мангыстауской области – одно из самых «певчих» среди всех национально-культурных центров. Здесь помимо ансамбля «Смеричка» есть и свой хор «Червона калiна». Это совсем молодой коллектив, ему всего год. Его руководитель Юрий Киенко впервые взял в руки баян в 8 лет, с тех пор с инструментом не расстается.
– Когда мне предложили собрать хор, я не думал, что удастся собрать столько людей, поющих на украинском языке. Наш хор уже выступал на большой сцене, – с гордостью говорит он о своем детище.
Юрий Киенко долгое время жил в Украине. Там руководил несколькими коллективами, играл на украинских и молдавских свадьбах. В Актау он помимо украинского хора возглавляет русский хор и хор ветеранов войны и труда. Основная же профессия Юрия – теплотехник. Вот уже много лет он работает на МАЭКе.
– Без песни невозможно жить, ей, как и любви, все возрасты покорны, – говорит он.
В украинском хоре сейчас 20 участников, все они разного возраста и разных профессий. Один из участников – энергетик, как и руководитель хора. 33 года Владимир Старожук работает на МАЭКе. Поет он с раннего детства, была даже идея создать семейный ансамбль.
– Украинцы без песни все равно что кавказцы без лезгинки. С огромным удовольствием я пришел в хор. Самое главное, что здесь мы можем собраться и попеть от души, – говорит Владимир.
В его семье поют и сыновья – Андрей и Кирилл. Кстати, у них родилась интересная идея: организовать молодежный фестиваль, на котором стихи Тараса Шевченко будут звучать в стиле рэп и хип-хоп.
По словам председателя этнокультурного объединения украинцев Мангыстауской области Татьяны Лесниченко, есть во Дворце культуры им. Абая ансамбль «Альтаир», этот коллектив уже давно стал ансамблем украинского танца, много раз ездил на различные республиканские и международные фестивали. Это еще один пример того, как богато талантами одно из самых музыкальных среди этнокультурных объединений региона.
Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау