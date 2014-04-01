С песней по жизни

Этнокультурное объединение носит имя Тараса Шевченко, что символично. Кобзарь был первым народным послом Украины в Казахстане и породнил оба народа. «Костяк» украинского общества – это ансамбль «Смеричка». Родился коллектив в 1998 году, когда русский хор пригласили на празднование Дней культуры Мангыстауской области в Астану. В столице попросили спеть несколько песен на украинском языке, и несколько участниц хора согласились. Это был дебют. Сразу по приезде в Актау создали коллектив. Сначала участниц было пятеро, теперь это трио.

– Песни мы выбираем по душе, поем не только украинские, но и русские, и на казахском языке. Поем везде, куда нас приглашают, никому не отказываем, – рассказывает руководитель трио «Смеричка» Валентина Пономаренко. – Никакого музыкального образования у участниц коллектива нет. Зато слух у всех абсолютный. Участницы коллектива говорят, что любимые песни могут быть только у тех, кто не поет. Для тех же, кто исполняет их, все песни любимы и дороги. В репертуаре «Смерички» сейчас около 300 песен. Конечно, не все они исполняются на концертах. Какие-то поют в узком кругу этнокультурного объединения. Тогда им подпевают все. Тамара Валова, Людмила Кравченко и Валентина Пономаренко – настоящие звезды на городских концертах. Их исполнение всегда принимают на ура. Украинское этнокультурное объединение Мангыстауской области – одно из самых «певчих» среди всех национально-культурных центров. Здесь помимо ансамбля «Смеричка» есть и свой хор «Червона калiна». Это совсем молодой коллектив, ему всего год. Его руководитель Юрий Киенко впервые взял в руки баян в 8 лет, с тех пор с инструментом не расстается.

– Когда мне предложили собрать хор, я не думал, что удастся собрать столько людей, поющих на украинском языке. Наш хор уже выступал на большой сцене, – с гордостью говорит он о своем детище.

Юрий Киенко долгое время жил в Украине. Там руководил несколькими коллективами, играл на украинских и молдавских свадьбах. В Актау он помимо украинского хора возглавляет русский хор и хор ветеранов войны и труда. Основная же профессия Юрия – теплотехник. Вот уже много лет он работает на МАЭКе.

– Без песни невозможно жить, ей, как и любви, все возрасты покорны, – говорит он.

В украинском хоре сейчас 20 участников, все они разного возраста и разных профессий. Один из участников – энергетик, как и руководитель хора. 33 года Владимир Старожук работает на МАЭКе. Поет он с раннего детства, была даже идея создать семейный ансамбль.

– Украинцы без песни все равно что кавказцы без лезгинки. С огромным удовольствием я пришел в хор. Самое главное, что здесь мы можем собраться и попеть от души, – говорит Владимир.

В его семье поют и сыновья – Андрей и Кирилл. Кстати, у них родилась интересная идея: организовать молодежный фестиваль, на котором стихи Тараса Шевченко будут звучать в стиле рэп и хип-хоп.

По словам председателя этнокультурного объединения украинцев Мангыстау­ской области Татьяны Лесниченко, есть во Дворце культуры им. Абая ансамбль «Альтаир», этот коллектив уже давно стал ансамблем украинского танца, много раз ездил на различные республиканские и международные фестивали. Это еще один пример того, как богато талантами одно из самых музыкальных среди этнокультурных объединений региона.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау