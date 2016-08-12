​С победой!

Свежий выпуск
555
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырау

В просторный Дворец спорта Атырауского госуниверситета им. Х. Досмухамедова с утра съехались представители всех видов спорта. Среди тех, кто решил разделить радость победы, были именитые и начинающие спортсмены, паралимпийцы, тренеры, спортивные функционеры и просто любители спорта. Все были преисполнены гордости за тяжелоатлета Нижата Рахимова, ставшего олимпийским чемпионом и установившего мировой и олимпийский рекорды.

– Мы ждали Олимпиаду, ведь это экзамен для спортсменов и праздник для болельщиков. Радуемся за Нижата – он сделал почти невозможное – побил рекорд в толчке, установленный Олегом Перепеченовым в 2001 году. Казахстанская команда показывает очень хорошие результаты на Олимпиаде, и мы все болеем за наших ребят. Желаем им новых побед, – говорит тяжелоатлетка, чемпионка Казахстана среди юниоров, призер Евразийских игр среди юношества Анастасия Бурова. Девушка уже четыре года занимается этим видом спорта и мечтает о победе на Олимпийских играх.

Как известно, Нижат Рахимов переехал в Казахстан в 2014 году, вдохновившись успехами нашей сборной по тяжелой атлетике. Об этом рассказал бывший руководитель управления спорта Атырау­ской области, спортивный дея­тель Нуржан Ермуханов. Он также сообщил, что разговаривал по телефону с отцом Нижата, который передавал самые теплые слова признательности Казахстану, тренерам и всем, кто переживал за его сына.

– Для всех нас первое «золото» на Олимпиаде – знаменательное событие. Жители Атырауской области гордятся своим земляком Нижатом, который не просто установил рекорд, но и возвысил нашу страну на мировой арене, – отметил Н. Ермуханов.

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Тахир Халматов рассказывает, что характер у Нижата железный, его отличает упорство и стремление к победе.

– До включения Нижата в олимпийскую сборную я тренировал его. И могу сказать, что этот парень очень уверен в себе, с сильным характером. Вкупе с трудолюбием эти качества приводят к победе. Мы верили в него, и наша надежда оправдалась. Мы ставим его в пример нашим молодым ребятам. Наша цель – воспитать новых чемпионов, – говорит Т. Халматов.

Сегодня он тренирует юных спортсменов, среди которых – 11-летний Ахмет Фазылов и 12-летний Никита Ефремов. Ребята недавно пришли в тяжелую атлетику и показывают хорошие результаты. Например, Никита в рывке поднимает 37 кг, а в толчке – 48! При этом сам весит 37 кг. «О чем мы мечтаем? О победе на Олимпиаде!» – признаются пацаны.

Атыраусцы разделяют радость всех казахстанцев за победы наших олимпийцев. Гордятся «золотом» пловца Дмитрия Баландина. И с нетерпением ждут выступления спортсменки из Атырау таэквондистки Жансель Дениз. Она выступит 19 августа в весовой категории до 67 кг. Все желают ей победы! 

Популярное

Все
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
Где лечить, куда госпитализировать?
Путевка в Высший дивизион
Город что пастбище
Сотрудники невидимого фронта
Пошлина преткновения
Удачливее Робинзона!
Каким должен быть адвокат?
Погибли 5 человек: легковушка врезалась в автобус в Алматинской области
Карантин вводят в одном из сел Костанайской области из-за вспышки бруцеллеза
Гаражная «карусель»
Как поддержат отечественных аграриев – правительство объявило меры
Президент прибыл в Кызылординскую область
«Прописка» для органики
Руководителей госорганов осудили за коррупцию в Астане
Что не так с коэффициентами и нормативами?
Хиджабы в школу: Бейсембаев рассказал, как решили вопрос
Будут делать правильный мед!
Знаменуя процесс трансформации
Конфликт в «горячей» фазе
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Ни дня без камеры
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Конфликт в «горячей» фазе
Кадровый вопрос
Знаменуя процесс трансформации
Восточный вояж

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]