​С победой!

В просторный Дворец спорта Атырауского госуниверситета им. Х. Досмухамедова с утра съехались представители всех видов спорта. Среди тех, кто решил разделить радость победы, были именитые и начинающие спортсмены, паралимпийцы, тренеры, спортивные функционеры и просто любители спорта. Все были преисполнены гордости за тяжелоатлета Нижата Рахимова, ставшего олимпийским чемпионом и установившего мировой и олимпийский рекорды.

– Мы ждали Олимпиаду, ведь это экзамен для спортсменов и праздник для болельщиков. Радуемся за Нижата – он сделал почти невозможное – побил рекорд в толчке, установленный Олегом Перепеченовым в 2001 году. Казахстанская команда показывает очень хорошие результаты на Олимпиаде, и мы все болеем за наших ребят. Желаем им новых побед, – говорит тяжелоатлетка, чемпионка Казахстана среди юниоров, призер Евразийских игр среди юношества Анастасия Бурова. Девушка уже четыре года занимается этим видом спорта и мечтает о победе на Олимпийских играх.

Как известно, Нижат Рахимов переехал в Казахстан в 2014 году, вдохновившись успехами нашей сборной по тяжелой атлетике. Об этом рассказал бывший руководитель управления спорта Атырау­ской области, спортивный дея­тель Нуржан Ермуханов. Он также сообщил, что разговаривал по телефону с отцом Нижата, который передавал самые теплые слова признательности Казахстану, тренерам и всем, кто переживал за его сына.

– Для всех нас первое «золото» на Олимпиаде – знаменательное событие. Жители Атырауской области гордятся своим земляком Нижатом, который не просто установил рекорд, но и возвысил нашу страну на мировой арене, – отметил Н. Ермуханов.

Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Тахир Халматов рассказывает, что характер у Нижата железный, его отличает упорство и стремление к победе.

– До включения Нижата в олимпийскую сборную я тренировал его. И могу сказать, что этот парень очень уверен в себе, с сильным характером. Вкупе с трудолюбием эти качества приводят к победе. Мы верили в него, и наша надежда оправдалась. Мы ставим его в пример нашим молодым ребятам. Наша цель – воспитать новых чемпионов, – говорит Т. Халматов.

Сегодня он тренирует юных спортсменов, среди которых – 11-летний Ахмет Фазылов и 12-летний Никита Ефремов. Ребята недавно пришли в тяжелую атлетику и показывают хорошие результаты. Например, Никита в рывке поднимает 37 кг, а в толчке – 48! При этом сам весит 37 кг. «О чем мы мечтаем? О победе на Олимпиаде!» – признаются пацаны.

Атыраусцы разделяют радость всех казахстанцев за победы наших олимпийцев. Гордятся «золотом» пловца Дмитрия Баландина. И с нетерпением ждут выступления спортсменки из Атырау таэквондистки Жансель Дениз. Она выступит 19 августа в весовой категории до 67 кг. Все желают ей победы!