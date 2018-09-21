​С почтением к матерям

Среди достопримечательностей малой родины Президента страны – Карасайского района – особое место занимает Музей почитания матери «Анаға құрмет мұражайы» в поселке Кыргауылды, в котором насчитывается свыше 500 ценных экспонатов. Объект построен на средства меценатов-предпринимателей в ноябре 2014 года. Спустя 2 года его передали на баланс государства, и он стал филиалом Областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева.
Действует музей уже несколько лет. Здесь собран богатейший материал, отображающий традиционный быт казахской семьи. Представлены также картины, документы, фотографии, вырезки из газет об известных женщинах Казахстана. Сами за себя говорят названия экспозиционных залов: «Обычаи и традиции казахского народа», «Ювелирные изделия», «Мастерицы рукоделия», «Батыр аналар», «Ислам – мировая религия», «Прикладное искусство». Одна из экспозиций посвящена семье Главы государства Нурсултана Назарбаева, центральное место в ней отведено его маме – Альжан-аже.
Инициатором создания историко-культурного центра выступила уроженка этих мест, директор алматинского педколледжа иностранных языков Бакыт Шпекбаева. Долгие годы педагог собирала коллекцию старинных украшений, женской одежды и предметов кухонной утвари кочевников. Среди экспонатов – войлочные коврики – киіз, красивые бесік – люльки для новорожденных, посуда, прялки, веретено и даже знаменитая швейная машинка «Зингер».
Как рассказывает директор музея Бахыт Естемесова, десятки семейных реликвий передали в дар жители окрестных сел и других районов Алматинской области. Это кожаные бурдюки для хранения кумыса, кувшины, сундуки, жернова для перетирки зерен. Словом, все, что окружало казахских женщин в давние времена. Некоторые вещи привезены с Кавказа, из Сибири и стран Центральной Азии.
– Как известно, жительницы Степного края издревле отличались большим талантом в народных ремеслах, – рассказывает Бахыт Абдинашировна. – Они умело обращались с войлоком, кожей, шерстью. Вручную вышивали чапаны, камзолы, платья, көрпе, головные уборы. Недавно нам на хранение передали сумку – қоржын и гобелен – тұскиіз, вышитые матерью Президента – Альжан-ана. Есть еще коллекция серебряных и медных наперстков, которыми пользовались наши бабушки и прабабушки, занимаясь рукоделием.
Немалый интерес для посетителей представляет экспозиционный зал, посвященный легендарным Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, Герою Социалистического Труда, бригадиру-рисоводу из Кызылординской области Салиме Жумабековой. Имеется материал и о единственной в Казахстане женщине-генерале Сауле Айтпаевой, долгие годы проработавшей в органах прокуратуры, а ныне депутате Сената Парламента.
В числе уникальных экспонатов – фронтовые каски Алии и Маншук, привезенные казахстанскими студентами из Псковской области, Коран XVII века, чудом сохраненный одной из местных жительниц в суровые годы сталинских репрессий.
В музее регулярно проводятся экскурсии для школьников и студентов, культурно-познавательные мероприятия в рамках программы «Рухани жаңғыру». Так, недавно здесь состоялось театрализованное представление «Ана қадірі» (Достоинство матери), повествующее о том, что в последнее время молодежь все чаще отправляет родителей в дома престарелых. Увиденное заставило юных зрителей глубоко задуматься над происходящим. По мнению участников проекта, такие поступки неприемлемы в нашем обществе и вызывают лишь осуждение. Как отметили гости, общественные деятельницы Карасайского района Рымкеш Байконысова и Аклия Бекбайкызы, подобные творческие вечера нужно устраивать на регулярной основе, чтобы прививать нашим детям и внукам вековые традиции почитания старших. Необходимо активизировать работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреплению семейных ценностей.
В свою очередь работники музея подчеркнули, что каждый казахстанец должен гордиться своей мамой, любить и почитать самого дорогого человека в своей жизни. О неиссякаемой материнской любви, щедрости ее сердца сложены поэмы, написаны сотни повестей и романов. И безусловно, деятельность музея «Анаға құрмет» самым положительным образом скажется на моральном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Остается добавить, что музей – часть духовно-культурного комплекса, в состав которого входят также памятник матери «Анаға тағзым», медресе и мечеть. Монумент уже стал культовым местом паломничества молодоженов, алматинские турфирмы включили объект в список маршрутов выходного дня.