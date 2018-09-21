​С почтением к матерям

Среди достопримечательнос­тей малой родины Президента страны – Карасайского района – особое место занимает Музей почитания матери «Анаға құрмет мұражайы» в поселке Кыргауылды, в котором насчитывается свыше 500 ценных экс­понатов. Объект построен на средства меценатов-предпринимателей в ноябре 2014 года. Спустя 2 года его передали на баланс государства, и он стал филиалом Областного историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева.

Действует музей уже нес­колько лет. Здесь собран богатейший материал, отображающий традиционный быт казахской семьи. Представлены также картины, документы, фотографии, вырезки из газет об известных женщинах Казахстана. Сами за себя говорят названия экспозиционных залов: «Обычаи и традиции казахского народа», «Ювелирные изделия», «Мастерицы рукоделия», «Батыр аналар», «Ислам – мировая религия», «Прикладное искусство». Одна из экспозиций посвящена семье Главы государства Нурсултана­ Назарбаева, центральное мес­то в ней отведено его маме – Альжан-аже.

Инициатором создания историко-культурного центра выступила уроженка этих мест, директор алматинского педколледжа иностранных языков Бакыт Шпекбаева. Долгие годы педагог собирала коллекцию старинных украшений, женской одежды и предметов кухонной утвари кочевников. Среди экспонатов – войлочные коврики – киіз, красивые бесік­ – люльки для новорожденных, посуда, прялки, веретено и даже знаменитая швейная машинка «Зингер».

Как рассказывает директор музея Бахыт Естемесова, десятки семейных реликвий передали в дар жители окрестных сел и других районов Алматинской области. Это кожаные бурдюки для хранения кумыса, кувшины, сундуки, жернова для перетирки зерен. Словом, все, что окружало казахских женщин в давние времена. Некоторые вещи привезены с Кавказа, из Сибири и стран Центральной Азии.

– Как известно, жительницы Степного края издревле отличались большим талантом в народных ремеслах, – рассказывает Бахыт Абдинашировна. – Они умело обращались с войлоком, кожей, шерстью. Вручную вышивали чапаны, камзолы, платья, көрпе, головные уборы. Недавно нам на хранение передали сумку – қоржын и гобелен – тұскиіз, вышитые матерью Президента – Альжан-ана. Есть еще коллекция сереб­ряных и медных наперст­ков, которыми пользовались наши бабушки и прабабушки, занимаясь рукоделием.

Немалый интерес для посетителей представляет экспозиционный зал, посвященный легендарным Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой, Герою Социалистического Труда, бригадиру-рисоводу из Кызылординской области Салиме Жумабековой. Имеется материал и о единственной в Казахстане женщине-генерале Сауле Айтпаевой, долгие годы проработавшей в органах прокуратуры, а ныне депутате Сената Парламента.

В числе уникальных экспонатов – фронтовые каски Алии и Маншук, привезенные казахстанскими студентами из Псковской области, Коран XVII века, чудом сохраненный одной из местных жительниц в суровые годы сталинских репрессий.

В музее регулярно проводятся экскурсии для школьников и студентов, культурно-поз­навательные мероприятия в рамках программы «Рухани жаңғыру». Так, недавно здесь состоялось театрализованное представление «Ана қадірі» (Достоинство матери), повест­вующее о том, что в последнее время молодежь все чаще отправляет родителей в дома престарелых. Увиденное заставило юных зрителей глубоко задуматься над происходящим. По мнению участников проекта, такие поступки неприемлемы в нашем обществе и вызывают лишь осуждение. Как отметили гости, общественные деятельницы Карасайского района Рымкеш Байконысова и Аклия Бекбайкызы, подобные творческие вечера нужно устраи­вать на регулярной основе, чтобы прививать нашим детям и внукам вековые традиции почитания старших. Необходимо активизировать работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи, укреп­лению семейных ценностей.

В свою очередь работники музея подчеркнули, что каждый казахстанец должен гордиться своей мамой, любить и почитать самого дорогого человека в своей жизни. О неиссякаемой материнской любви, щедрости ее сердца сложены поэмы, написаны сотни повестей и романов. И безусловно, деятельность музея «Анаға құрмет» самым положительным образом скажется на моральном и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Остается добавить, что музей – часть духовно-культурного комплекса, в состав которого входят также памятник матери «Анаға тағзым», медресе и мечеть. Монумент уже стал культовым местом паломничества молодоженов, алматинские турфирмы включили объект в список маршрутов выходного дня.