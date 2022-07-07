С подобной трагедией сталкиваемся впервые – "Senimdi Kurylys" о взрыве на Тенгизе

На площадке Региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвящённая состоянию пострадавших в аварии на месторождении "Тенгиз", сообщает Kazpravda.kz.

В конференции приняли участие менеджер по производственным отношениям компании "Сенімді құрылыс" Гульмира Батпанова и руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев.

В первую очередь Гульмира Батпанова выразила соболезнования семьям погибших и сообщила о том, что компания оказала материальную помощь для проведения поминок по погибшим работникам.

"На организацию поминок по погибшим во время трагедии выделена материальная помощь в размере 500 тыс. тенге. В рамках действующего законодательства будет оказана вся необходимая материальная поддержка. При наличии у погибших кредитов мы погашаем их в полном размере. Их детям будут созданы все условия для обучения и развития", - сообщила спикер.

По данным Гульмиры Батпановой, на месторождении регулярно проводятся гидравлические испытания трубопроводов.

"С подобной трагедией мы сталкиваемся впервые. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия, проводится тщательная проверка. До ее окончания работы на заводе приостановлены", – утверждает менеджер по производственным отношениям компании "Сенімді құрылыс".

По информации руководителя областного управления здравоохранения Асхана Байдуалиева, сейчас в областной больнице находится один пострадавший сотрудник.

"Пострадавший на момент происшествия был доставлен в областную больницу на самолете, принадлежащем ТОО "Тенгизшевройл". Сейчас он находится в реанимационном отделении. Состояние тяжелое. Проводится диагностика и лечение повреждений внутренних органов. Второй рабочий доставлен в Жылыойскую районную больницу и прошел полное обследование. 6 июля он был выписан домой под собственноручную расписку. Несмотря на это, он находится под наблюдением врачей. Третьей пострадавшей оказали психологическую помощь сотрудники медицинского учреждения "Клиника ТШО" на месторождении. Сегодня ее отправили домой", – констатирует руководитель областного управления здравоохранения.