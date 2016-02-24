​С подрядчиком не повезло

Еще лет десять назад был поставлен вопрос о том, что городе на 50 тыс. населения необходимо построить единый тепловой источник. Дело в том, что до сего дня Сарань отапливается десятками локальных котельных и АСО. Они не выдерживают температурных параметров и не дают качественного теплоснабжения в многоэтажных домах. Работают на угле и шламе, что негативно влияет на окружающую среду. Такого рода отопление бьет население по карману: среднегородской тариф на теп­лоснабжение в Сарани – один из самых высоких.

С годами набирающий остроту коммунальный вопрос в отсутствии решения переходил от акима к акиму, сменяющим друг друга. Пять лет назад горожане и городской акимат возложили большие надежды на осуществление намеченного на 2013–2015 годы комплексного плана развития города. В него вошли строительство единой котельной и замена изрядно изношенных тепловых сетей. Сети прошли реконструкцию. Единую котельную стоимостью 5 млрд тенге начали строить в начале прошлого года. Подрядчик обязался сдать объект в 20-х числах сентября, уверяя, что почти 90% оборудования смонтировано.

Жители Сарани ожидали: с новой котельной при четырех котлах в их домах навсегда поселится надежное тепло. Но централизованный теплоисточник в Сарани до сих пор не построен. Стремясь исправить ситуацию, на помощь подрядчику бросили субподрядчиков. Однако осенью, видя, что стройка застыла, местные власти в канун холодов обратились ко всем руководителям локальных котельных с просьбой отнестись ответственно и провести отопительный сезон нормально.

Болезненной назвал ситуа­цию, связанную со срывом плана, и аким области. Во время брифинга в открывшемся филиале СЦК Казах­стана Нурмухамбет Абдибеков рассказал журналистам, что в прошлом году, «какие бы меры поддержки акимат ни оказывал подрядчику, как бы ни шел навстречу», сроки сдачи были сорваны окончательно.

– Принимаем все усилия, чтобы ускорить строительство. Мы заинтересованы в этом, – сказал аким области. – Сейчас судимся с подрядчиком, который не выполнил работы. Если судебные тяжбы затянутся, то сдачу, может быть, придется отложить на год.

Подрядчиком выступило ТОО «Павлодарский котельный завод». В отношении него было подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области о признании недобросовестным участником госзакупок. Аким области выразил на­дежду, что подрядчик все же выполнит обязательства. Но полной гарантии, к сожалению, Н. Абдибеков и сегодня дать не может, поскольку «есть ряд вопросов». Ведется судебная экспертиза.

– В любом случае строительство котельной мы закончим, не в этом, так в следующем году. На 70–75% у меня есть в этом уверенность, – ответил Нурмухамбет Абдибеков.

А пока жизнедеятельность города поддерживается все теми же мелкими котельными и АСО.