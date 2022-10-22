С поезда сняли казахстанца-должника

Полицейские Восточно-Казахстанской области сняли с поезда Алматы – Астана казахстанца, задолжавшего более 2,4 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

В отдел миграционной службы управления полиции города Усть-Каменогорска поступило постановление от частного судебного исполнителя о взыскании долга более чем в 2 млн тенге с мужчины, задолжавшего жительнице Усть-Каменогорска.

По словам потерпевшей, бывший партнер по бизнесу в декабре 2020 года взял у нее 2 407 402 тенге взаймы под расписку, однако почти за 2 года не вернул ни копейки, более того перестал выходит на связь.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы нашли 33-летнего злоумышленника в поезде и задержали его на станции в Шу. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

«С начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 70 должников», – рассказал исполняющий обязанности начальника управления миграционной службы ДП области Ринат Шкибаев.