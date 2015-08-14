С пользой для здоровья 471 Дина МАХАМБЕТОВА, Астана

Традиционно путевки родители приобретали на льготных условиях, оплатив лишь 10%, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ». Остальная стоимость возмещена из бюджета социальных расходов компании.

Все зоны отдыха расположены в живописных местах – в лесу, на берегу рек и озер. К примеру, дети железнодорожников Акмолинского отделения дороги провели каникулы в оздоровительных центрах Боровской зоны, Восточно-Казахстанского – в «Матросово», недалеко от Усть-Каменогорска, Алматинского – в «Мадагаскаре». Ребята из Костанайского региона отдохнули в «Сосновом бору», Павлодарского – в «Лесной сказке», Карагандинского – в «Березке»...

Пятиразовое питание, насыщенная программа отдыха позволили ребятам набраться сил и энергии перед новым учебным годом.