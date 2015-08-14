С пользой для здоровья

471
Дина МАХАМБЕТОВА, Астана
Традиционно путевки родители приобретали на льготных условиях, оплатив лишь 10%, сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ». Остальная стоимость возмещена из бюджета социальных расходов компании.
Все зоны отдыха расположены в живописных местах – в лесу, на берегу рек и озер. К примеру, дети железнодорожников Акмолинского отделения дороги провели каникулы в оздоровительных центрах Боровской зоны, Восточно-Казахстанского – в «Матросово», недалеко от Усть-Каменогорска, Алматинского – в «Мадагаскаре». Ребята из Костанайского региона отдохнули в «Сосновом бору», Павлодарского – в «Лесной сказке», Карагандинского – в «Березке»...
Пятиразовое питание, насыщенная программа отдыха позволили ребятам набраться сил и энергии перед новым учебным годом.

Популярное

Все
Газ становится доступнее
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Аварий стало меньше
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Столице – эффективную инфраструктуру
Стадион для будущих чемпионов
«Броня» от стагнации экономики
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Нужны специальные знания
СОР 30: подготовка национальной климатической повестки
Идущий по линии света
Технологии для развития
Серебряные награды из Брно
В столице открылся первый экохаб
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Запасайтесь углем заранее!
Призыв к человечности, солидарности и гармонии
Бочча – путь отважных
Реформа Парламента: нужны открытое обсуждение и взвешенное решение
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Музыка, объединившая народы
Цена золота обновила новый рекорд
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]