​С поправкой на пандемию

По информации Национального банка РК, за 12 месяцев 2020 года объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу с помощью систем международных денежных переводов, составил 787,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 20%.

– Это общемировой тренд. Рост международных денежных переводов – следствие влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность граждан тех или иных стран. Из-за введенных карантинных мер и режима чрезвычайного положения (ЧП) трудовые мигранты стали реже посещать родные страны и, соответственно, больше использовать системы денежных переводов, – объяснил директор депар­тамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

По его данным, из всего объема операций, проведенных через международные системы денежных переводов, 99,9% приходится на безвозмездные переводы физических лиц, в том числе трудовых мигрантов. Операции также были связаны с разовыми переводами на небольшие суммы для оплаты различных услуг, покупки товаров, оплаты за лечение или обучение.

Список крупнейших получателей денег из Казахстана в прошлом году остался без изменений. В лидерах – Россия (27,1%), Кыргызстан (21,0%), Узбекистан (19,5%) и Турция (17,4%). В совокупности на эти страны приходится 85,1% от всего объема.

По сравнению с 2019-м значительно вырос объем переводов денег в Кыргызстан (+90,0%) и в Турцию (+46,4%).

– Если говорить о Кыргызстане, то если еще в марте-апреле переводы были на минимальном уровне (в среднем 1,1 миллиарда тенге в месяц), то уже в мае-июне, после ослабления режима ЧП в нашей стране, цифры резко выросли до 24,6 миллиарда тенге в месяц, – рассказал представитель Нацбанка.

Говоря об увеличении объемов переводов в Турцию, экс-

перт отметил: скорее всего, это связано с тем, что страна является одним из крупных транзитных хабов, через который казахстанцы возвращались на родину во время пандемии.