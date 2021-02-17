​С поправкой на пандемию

Михаил Максимов

По информации Национального банка РК, за 12 месяцев 2020 года объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу с помощью систем международных денежных переводов, составил 787,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 20%.

– Это общемировой тренд. Рост международных денежных переводов – следствие влияния пандемии COVID-19 на экономическую активность граждан тех или иных стран. Из-за введенных карантинных мер и режима чрезвычайного положения (ЧП) трудовые мигранты стали реже посещать родные страны и, соответственно, больше использовать системы денежных переводов, – объяснил директор депар­тамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

По его данным, из всего объема операций, проведенных через международные системы денежных переводов, 99,9% приходится на безвозмездные переводы физических лиц, в том числе трудовых мигрантов. Операции также были связаны с разовыми переводами на небольшие суммы для оплаты различных услуг, покупки товаров, оплаты за лечение или обучение.

Список крупнейших получателей денег из Казахстана в прошлом году остался без изменений. В лидерах – Россия (27,1%), Кыргызстан (21,0%), Узбекистан (19,5%) и Турция (17,4%). В совокупности на эти страны приходится 85,1% от всего объема.

По сравнению с 2019-м значительно вырос объем переводов денег в Кыргызстан (+90,0%) и в Турцию (+46,4%).

– Если говорить о Кыргызстане, то если еще в марте-апреле переводы были на минимальном уровне (в среднем 1,1 миллиарда тенге в месяц), то уже в мае-июне, после ослабления режима ЧП в нашей стране, цифры резко выросли до 24,6 миллиарда тенге в месяц, – рассказал представитель Нацбанка.

Говоря об увеличении объемов переводов в Турцию, экс-
перт отметил: скорее всего, это связано с тем, что страна является одним из крупных транзитных хабов, через который казахстанцы возвращались на родину во время пандемии.

При этом за отчетный период из-за границы в Казахстан поступило 286,9 млрд тенге. Значительный объем переводов денег в 2020 году был направлен из таких государств, как Россия (25,8%), Южная Корея (18,0%), Узбекистан (13,4%) и Кыргызстан (11,7%).

По данным регулятора, за пос­ледние 5 лет динамика по денежным переводам остается неизменной: объем отправленных денег из нашей страны за границу, как правило, превышает объем входящих средств из других стран. Это преимущественно связано с вопросами трудовой миграции и предпринимательской деятельностью граждан, занятых в том числе в неформальном секторе экономики.

По инициативе Национального банка были разработаны и с 15 июля 2020 года введены в ­действие законодательные нормы, которые ограничивают использование анонимных кошельков для перевода денег. Основная цель – исключить возможность использования данных приложений для отмывания денег и других незаконных операций. Принятые нормы позволяют формировать систему внутреннего контроля за денежными операциями по услугам небанковских операторов.

Дополнительно с 15 ноября 2020 года усилены требования к банкам и операторам систем денежных переводов по мониторингу операций и фиксации данных по отправителям и получателям. Эти меры позволяют осуществлять контроль и эффективно противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма.

– В целом вопрос функционирования систем денежных переводов для обслуживания международных переводов физических лиц и предотвращения рисков их использования для «теневых» операций носит комплексный характер, является предметом повышенного внимания со стороны регулятора и находится на постоянном контроле, – резюмировал Ерлан Ашыкбеков

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