С пострадавшими от потопа в ВКО работают психологи

Фото КЧС МВД РК
Для оказания помощи пострадавшим в Восточно-Казахстанской области спасатели-психологи работают в эвакуационных пунктах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"Спасатели-психологи в целях оказания помощи пострадавшим работают в эвакуационных пунктах ВКО. К работам привлечены сотрудники психологических служб Центра медицины катастроф, Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда и "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ", – указано в сообщении.

По данным КЧС МВД, спасательными подразделениями в ВКО эвакуировано из мест подтопления порядка 600 человек, большинство из них находятся у родственников.

В результате неблагоприятных погодных условий в девяти населенных пунктах Глубоковского района (Глубокое, Предгорное, Прогресс, Алтайский, Белоусовка, Винное, Ново-Ульбинка, Веселовка, Заречное) произошло подтопление талыми водами домов и участков. За медицинской помощью никто из пострадавших не обращался.

В остальных районах сохраняется режим "повышенной готовности". В селе Улкен-Нарын Катон-Карагайского района на базе местного колледжа также действует пункт эвакуации, сейчас там находятся 32 человека.

На двух участках дороги Шемонаиха – Секисовка и Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное силами дорожных служб ведутся работы по устранению перелива. Объем откачанной воды за сутки превысил 41 кубометр, уложено около 10 тысяч мешков с песком.

