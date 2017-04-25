​С пострадавшими вся страна

Нынешней весной в области подтоплению подверглись 12 районов. В большей степени пострадали Атбасарский и Сандыктауский районы. Как известно, здесь даже была объявлена чрезвычайная ситуация. Напряженной остается пока и ситуация в Целиноградском районе.

Конечно, невозможно предугадать наперед: какое ЧП случится или какой ущерб нанесет стихия. Однако в каждом районе и городе области, как и в областном бюджете, имеется резерв денежных средств, предназначенных на неотложные затраты и случаи ЧС. Это позволяет незамедлительно организовать первую и необходимую помощь пострадавшим людям. И в такие моменты грустно слышать, когда в новостях говорят о том, что в Акмолинской области якобы «кончились деньги на эти нужды». В такие моменты авторам подобных изречений хочется сказать: даже если в бюджете области вдруг закончатся деньги, то помощь со стороны акмолинцев, да и всех казахстанцев, пострадавшим людям не закончится никогда!

С самого первого дня стихии и до настоящего момента местные исполнительные органы обходятся в основном собственными силами – организована эвакуация людей, ни один человек при этом не пострадал, нуждающиеся размещены во временных пунктах проживания, люди обеспечены горячим питанием и одеждой. Проведена огромная организационная работа – со всей области стянута необходимая техника, в круглосуточном режиме работают все службы: акиматы, ЧС, полиция, врачи, санитарно-эпидемиологическая служба и многие-многие другие неравнодушные люди, которые своим долгом считают находиться в эти дни рядом с пострадавшими. Чего только стоит история со спасением детей из школьного автобуса, который потоком воды унесло в кювет. Тогда в считанные минуты находившимися неподалеку сотрудниками прокуратуры, ЧС, полиции и простыми людьми дети были благополучно вызволены из плена стихии.

Полным ходом работают в данный момент комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией, в круглосуточном режиме прак­тически во всех районах области осуществляют деятельность оперативные штабы.

Прибывает помощь отовсюду: от партии «Нур Отан», других политических сил страны, государственных организаций, предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей, Ассоциации деловых женщин, различных фондов и рядовых жителей нашей страны – продуктами питания, одеждой, питьевой водой, медикаментами и даже мебелью.

Не остались в стороне депутаты Сената и Мажилиса Парламента. Атбасарцы не дадут соврать: на днях Загипа Балиева раздавала помощь нуждающимся в Атбасаре. Невозможно просто всех назвать поименно. Министерство культуры и спорта, Академия госуправления, Управление делами Президента и многие-многие другие государственные органы и организации выходили на связь и помогали. Большое всем спасибо и низкий вам поклон!

По инициативе Акмолинской областной Ассамблеи народа Казахстана открыт специальный счет, на который все желающие могут перечислить добровольные пожертвования, которые будут направлены пострадавшим.

На сегодня акиматами и спе­циально созданными комиссиями принимаются заявления от пострадавших граждан, ведутся расчеты о сумме понесенного ущерба. Данные заявления и расчеты будут рассмотрены в соответствии с бюджетным законодательством. Далее согласно ходатайствам комиссий и местных исполнительных органов на эти нужды будет направлен резерв акима Акмолинской области.

Конечно, мы понимаем, что десятки семей остались без крыши над головой. Если областной финансовый резерв не будет достаточным для решения возникших проблем, будьте уверены – мы справимся! Атбасарцы и сандыктаусцы не одни, с ними вся страна, которая даже в страшные, трагические годы прошлого столетия, когда в Казахстан в вагонах-теплушках привозили тысячи людей с разных уголков бывшего Союза, не бросала людей в беде!

Я думаю, что в преддверии Дня единства народа Казахстана мои скромные мысли о происходящем в нашей области не будут лишними. Наш народ всегда был и будет един. Так будет и сейчас. Мы восстановим свои разрушенные дома, и все у нас будет хорошо.