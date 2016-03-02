​С появлением на свет!

Чествовать их пришли представители Ассамблеи народа Казахстана, акимата города и администрация роддома. Начиная с часа ночи 1 марта и до 14.30 на свет здесь появились шестеро малюток: три девочки и три мальчика. Пожелав здоровья и счастья роженицам и новорожденным, гости вручили мамам подарки – иллюстрированную книгу «Этносы города ­Алматы», выпущенную к 20-летию АНК, костюмчики и предметы обихода для новорожденных.

– Мы очень благодарны врачам роддома за то, что помогли нам, проявили столько заботы и внимания, – улыбались растроганные мамы.

По данным статистики, ежедневно в Алматы на свет появляется около 60–80 новых маленьких казахстанцев. Большая часть из них рождается в одном из старейших родильных домов города – в роддоме № 1, который открылся в 1938 году. Не чужой этот роддом и для автора этих строк, так же, как и для нашего фотокорреспондента: мы оба, каждый в свое время, здесь появились на свет! Доктора же говорят, что в первом роддоме Алматы родилось немало известных граждан страны.