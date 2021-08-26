Пожары тушат в трех районах Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
С начала августа на территории Западно-Казахстанской области наблюдается повышение температуры воздуха до +41 С, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
«На фоне повышения температуры по области участились случаи природных пожаров. Огнеборцы борются с огнем в Акжаикском, Байтерекском и Теректинском районах. Площадь пожара составляет ориентировочно 480 га, из них 90 га составляет лесной массив и 390 га сухой травы», - сообщили в МЧС.
На произошедших пожарах погибших и пострадавших нет. Причины пожаров, виновные лица и материальный ущерб устанавливаются.
«В ДЧС ЗКО и на местах ликвидации пожаров были развернуты оперативные штабы, где руководство их работы осуществлялось через Командно-штабную машину.
В ликвидации вышеуказанных пожаров принимали участие силы и средства подразделений ДЧС ЗКО, ФАО «Өрт сөндіруші», Атырауского филиала АО «Казавиаспас», ДПФ поселковых округов и крестьянских хозяйств и КГУ по охране лесов и животного мира.
Для тушения с воздуха задействовали вертолет «Казавиаспаса». На очаги пожаров сброшено 198 куб. м воды», - отметили в ведомстве.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 или 112.