С пожеланием удачи

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– Вы уже герои для своей страны. Вы пробились на главный старт четырехлетия, – обратился Тимур Аскарович к спортсменам. – Желаю вам удачно выступить на Играх и вернуться на Родину с победой!
Глава НОК Казахстана также поинтересовался условиями, соз­данными атлетам в олимпийском Рио, а позже прошел в олимпийский парк, где оставил пожелания на специальной стене.
Кстати, в этот же день Олимпийскую деревню посетили Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президенты Франции и Чехии Франсуа Олланд, Милош Земан и другие высокие гости.

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