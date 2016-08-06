С пожеланием удачи

– Вы уже герои для своей страны. Вы пробились на главный старт четырехлетия, – обратился Тимур Аскарович к спортсменам. – Желаю вам удачно выступить на Играх и вернуться на Родину с победой!Глава НОК Казахстана также поинтересовался условиями, соз­данными атлетам в олимпийском Рио, а позже прошел в олимпийский парк, где оставил пожелания на специальной стене.Кстати, в этот же день Олимпийскую деревню посетили Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, президенты Франции и Чехии Франсуа Олланд, Милош Земан и другие высокие гости.