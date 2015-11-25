​С пожеланиями олимпийских успехов

фото Сергея СТАРОЖИЛОВА

Весной в этом уникальном учреждении побывали знаменитые казахстанские штангисты, а на этот раз старшеклассники, выбравшие своей будущей профессией воинскую службу, встретились с медалистами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии Данияром Елеусиновым, Адильбеком Ниязымбетовым, Иваном Дычко, Биржаном Жакыповым, Ильясом Сулейменовым и Бериком Абдрахмановым.

Начальник лицея, генерал-майор запаса, доктор педагогических наук Сабит Тауланов и церемониальное отделение из подтянутых парней встретили мастеров кожаной перчатки у главных ворот учебного заведения. Это здесь традиция – пройти строем перед почетными гостями, настроить их соответствующим образом. Для начала была проведена экскурсия по территории и корпусам, спортсмены увидели, какие условия созданы для 240 учащихся, приехавших в «Арыстан» со всех уголков Казахстана.

С большим интересом боксеры осмотрели спортивные залы лицея – игровой, борцовский, тренажерный, боксерский, плавательный бассейн и стадион. Воспитанники секции бокса провели показательные спарринг-бои, а вышедший затем на ринг чемпион мира 2013 года и капитан сборной Казахстана Данияр Елеусинов надел на руки так называемые «лапы» и проверил реакцию и точность ударов Асхата Атхамова.

Гости не могли сдержать улыбок, когда свое мастерство им демонстрировали четырехлетние боксерчики и три близнеца из секции, руководимой Михаилом Краснянским, – Ислам, Нурсултан и Аскар Ахметжановы. Ребятам по 14 лет, бокс – любимое занятие в свободное время, но когда после показательных выступлений я спросил у них, кем больше хотелось бы им стать – офицерами Вооруженных сил Казахстана или олимпийскими чемпионами по боксу, братья, не задумываясь, ответили: конечно же, защитниками Отечества. Свой выбор они уже сделали и сейчас основную часть времени отдают учебе и совершенствованию ратного дела.

Завершилась эта поездка встречей в актовом зале членов сборной Казахстана и воспитанников лицея. Боксеры рассказали ребятам о своих первых шагах в большом спорте, прежних выступлениях на международном ринге, стоящих сейчас перед ними задачах. К примеру, трое из великолепной шестерки уже имеют лицензии для выступления в олимпийском Рио-де-Жанейро, еще троим предстоит завоевать такие же квоты на двух оставшихся лицензионных турнирах.

Провожая гостей, руководство и воспитанники специализированного лицея «Арыстан» пожелали новым друзьям выиграть в 2016 году золотые медали летней Олимпиады.