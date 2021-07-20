С праздником Курбан айт!

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

Уважаемый джамаат, дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с великим праздником – Курбан айт! Айт қабыл болсын! Желаю счастья, здоровья, единства и благополучия!

Наш народ, испокон веков исповедующий Ислам, готовится к празднику Курбан айт с особым благоговением. В великий праздник благие дела, такие как почитание старших, дарить радость ближним, раздача жерт­венного мяса нуждающимся и получение награды, передаются из поколения в поколение.

Слово «курбан» по смыслу означает «приближение», «приближаться». В этот день мусульманин, принося жертвоприношение Всевышнему, выражает свое благое намерение и поклонение. В этом смысл и значение великого праздника. В Священном Коране говорится: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура «Хадж», аят 37). Как говорится в аяте, человек совершает жертвоприношение искренне, только ради довольства Аллаха.

Жертвоприношение является ваджибом (обязанностью) для каждого мусульманина, если ему позволяют материальные возможности, и в это время он не находится в пути.

В этот благословенный день подавать милостыню, оказывать внимание старшим, радовать окружающих и помогать нуждающимся людям является большим благим делом.

Совершая жертвоприношение, мусульманин благодарит Господа за все дарованные блага. Протягивая руку помощи малоимущим, излучает свет и проявляет сострадание. Давайте совершать все возможные добрые дела в этот праздник доброты и мира! Особенно важно помогать тем, кто страдает инфекционными заболеваниями, и молиться за их скорейшее выздоровление.

Да убережет Всевышний Аллах нашу страну и землю, и все человечество от различных испытаний и дарует благо и процветание. Пусть ваши жерт­воприношения, милостыни и все добрые дела, которые вы совершили в дни праздника, будут приняты Аллахом.

Дай Аллах встретить следующий Курбан айт в добром здравии и благополучии. Аминь!

Наурызбай кажы Таганулы, председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий