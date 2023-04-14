С праздником Светлой Пасхи!

Спустя две тысячи лет верующие люди вместе с женами-мироносицами и апостолами таинственным образом встречают восстающего из гроба Спасителя и обретают бесценный опыт личного общения со Христом – Источником жизни.

Пасхальные торжества обновляют наши души и укрепляют в нас на­дежду, что за пределами этого земного странствования есть бесконечная жизнь, что в конце времен Бог, по слову Священного Писания, «воскресит и нас силою Своею» (1-е послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, 14 стих). Благодаря твердой вере в Воскресение, совершенная Господом победа над смертью становится и нашей победой.

В сиянии Пасхи Господней мы учимся видеть благой и премудрый Промысл Божий в человеческой истории и осуществление замысла Творца в нашей собственной жизни. Умение смотреть на происходящие вокруг события в свете Воскресения Хрис­това особенно важно сегодня, когда человечество забывает о Боге и вечности, все более и более погружается в материальные заботы, сковывается унынием и страхом.

«Радуйтесь!» (Евангелие от Матфея, 28 глава, 9 стих) – обратился Христос к людям, восстав от мертвых. Поделимся и мы друг с другом радостью нынешнего торжества, согреем душевным теплом тех, кто страдает и претерпевает лишения, протянем руку помощи нуждающимся, утешим скорбящих и одиноких.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что «гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе».

Поздравляю всех вас с праздником Воскресения Христова, молитвенно желаю пребывания в радости о Господе, который даровал нам благодать стать наследниками вечной жизни, и возглашаю апостольский пасхальный гимн: Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!

C благопожеланиями, Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Уважаемый митрополит Александр!

Поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных казахстанцев с окончанием Великого поста и наступлением главного христианского праздника – Пасхи Христовой!

В Казахстане мусульмане и православные христиане живут в согласии, мире и гармонии, трудясь на благо нашей Родины.

За многие века нашими предками выработана уникальная модель дружественных отношений на основе взаимоуважения культур и религиозных традиций.

Очень символично, что в этом году два важных праздника мусульман и христиан – Рамазан и Пасха – пришлись на один месяц.

Единство стремлений и общие цели казахстанцев в нашей стране помогают сохранять стабильность и взаимопонимание, спокойствие и согласие.

Уверен, православные верую­щие в эти дни обращают свои молитвы к Всевышнему, прося о ниспослании мира, добра и благополучия. И мы, мусульмане, также молим Творца о продолжении на многие века дружбы и согласия в нашем казахстанском обществе. Только совместными действиями, прилагая общие усилия, мы достигнем успеха и укрепим фундамент для дальнейшего процветания нашего общего дома – Республики Казахстан.

От всего сердца желаю в Вашем лице всей православной церкви Казахстана успехов в трудах по укреплению духовного здоровья наших сограж­дан, воспитанию патриотизма, упрочению гражданского мира и согласия.

Еще раз поздравляю всех христиан страны с праздником Пасхи! Желаю исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

С искренними пожеланиями, Председатель ДУМК,

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы