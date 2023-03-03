С предпринимателей незаконно взимали налоги в Алматинской области

В 2023 году мобильные группы по защите бизнеса прокуроров оперативно обработали 635 сигналов предпринимателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

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В 15% случаев (98) факты нарушений подтвердились.

«К примеру, отработан сигнал ИП Омоева К.К. Движение его транспортного средства было необоснованно ограничено для проведения налоговой проверки.

Постановлением прокуратуры Павлодарской области от 28 февраля текущего года меры запретительно-ограничительного характера отменены, проверка прекращена, транспортное средство и груз возвращены предпринимателю.

В другом случае в мобильную группу прокуратуры Жамбылского района Алматинской области поступил сигнал от ИП Дадашева К. по вопросу законности взимания налогов за рекламу.

По результатам его рассмотрения проведен анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу.

По акту надзора 63 предпринимателям оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты», – поделились результатами надзорной работы в ГП.

В целом, прокуроры по нарушениям в сфере предпринимательства отменили свыше 1,5 тысячи адмпроизводств на 500 млн тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечены 112 лиц, озвучили цифры в Генпрокуратуре.

Наряду с этим по поручению главы государства о беспрепятственном обращении предпринимателей в прокуратуру применяются цифровые решения.

«В городе Алматы и Алматинской области внедрен специальный QR-код для подачи сигнала о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. Теперь в этих регионах предприниматели могут обратиться в мобильную группу, просто перейдя по QR-коду.

Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект», – детализировали в высшем надзорном органе РК.

К слову, этот IТ-инструмент Генпрокуратура намерена масштабировать в рамках проекта «Защита бизнеса».

При нарушении прав предпринимателям можно обращаться напрямую в мобильную группу Генеральной прокуратуры по номерам телефона 30-17-93 или 8-702-629-75-61 либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.