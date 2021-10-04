Фото предоставлено источником
В Министерстве информации и общественного развития в рамках совместного проекта Правительства Казахстана и Госдепартамента США по реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, прошла встреча заместителя председателя Комитета по делам религий Бауыржана Бакирова с экспертами из США – профессором Чикагского университета Стивеном Уэйном, экспертом Школы международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона Ноа Такером, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
В ходе встречи профессор Уэйн отметил, что в рамках реализации гранта Госдепартамента США проводит семинары, вебинары и круглые столы со специалистами в области реабилитации, а также встречи с женщинами и детьми, возвращенными из зон боевых действий.
На встрече Б.Бакиров рассказал о проводимой Комитетом по делам религий работе по реабилитации и ресоциализации репатрианток, прибывших в рамках операции «Жусан», и достигнутых положительных результатах совместно с местными исполнительными органами в данной сфере.
В ходе обсуждения были затронуты вопросы, представляющие интерес для обеих сторон по вопросам реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов.